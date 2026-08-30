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Harry és Vilmos újra együtt? Nagy bejelentésre készülnek

esemény vilmos herceg harry diana
Simon Péter
2026.08.30.
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Évek óta tart a feszültség a walesi és a sussexi herceg között. Ám jövőre olyan esemény jön, amely még a két testvért is békülésre késztetheti. Egy királyi szakértő szerint, ha valahol, ezen az eseményen Harry és Vilmos biztosan együtt jelenik majd meg.

A sussexi herceg és családja visszaköltözött Nagy-Britanniában, de ez önmagában még nem jelent közeledést közte Harry és Vilmos között. Robert Jobson királyi szakértő szerint azonban 2027-ben, Diana halálának harmincadik évfordulóján valamilyen közös megemlékezés szinte elkerülhetetlen, és szerinte nehéz elképzelni, hogy a testvérek ne legyenek ugyanazon a helyszínen.

Harry és Vilmos
Harry és Vilmos mégis kibékülnek?
Forrás: WireImage

Diana lehet az, aki újra összehozza őket

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én halt meg Párizsban. Fiai akkor mindössze 15, illetve 12 évesek voltak, és mindketten részt vettek a temetésén, ahol édesanyjuk koporsója mögött sétáltak.

A közelgő évforduló ezért különösen érzékeny lehet számukra. Jobson szerint valamilyen közös megemlékezésnek mindenképpen lennie kell, és úgy véli, Harrynek és Vilmosnak valamilyen formában együtt kellene tisztelegnie édesanyjuk emléke előtt. A szakértő ugyanakkor arra is számít, hogy Harry továbbra is aktívan ápolja majd Diana örökségét, ami szerinte irritálhatja Vilmost. Harry az elmúlt években többek között Angolában is járt, hogy a taposóaknák elleni munkát támogassa, amely egykor édesanyja számára is fontos ügy volt.

Harry és Vilmos egyelőre nem fog közös fotón szerepelni

A történetnek van egy meglehetősen nagy szépséghibája: más beszámolók szerint Vilmos jelenleg egyáltalán nem készül közös nyilvános szereplésre Harryvel.

A RadarOnline-nak nyilatkozó forrás szerint a trónörökös úgy gondolja, hogy Harry brit visszatérése önmagában nem oldotta meg a testvérek közötti konfliktust. Nem szeretne olyan eseményen megjelenni vele, amelyből a nyilvánosság azt hihetné, hogy már kibékültek.

A forrás szerint Vilmos csak akkor lenne hajlandó ismét nyilvánosan együtt mutatkozni öccsével, ha előtte négyszemközt valódi változás történne közöttük. Így egyelőre kérdés, hogy Diana hercegné emléke valóban összehozza-e a két herceget 2027-ben. 

Egy biztos: ha megtörténik, alighanem az év egyik legjobban várt királyi pillanata lesz.

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