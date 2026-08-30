Caprese helyett: a grillezett őszibarack burratával sokkal finomabb, mint a paradicsomos verzió - RECEPT

A recept elkészítéséhez nem kell különösebb konyhai tapasztalat, az étel különleges ízét az alapanyagok kombinációja adja. Az édes, lédús őszibarack mellé burrata kerül, amely a mozzarella különösen krémes, Pugliából származó rokona. Ha felvágjuk, lágy, tejszínes belseje kifolyik, és összekeveredik a gyümölcs levével.

Caprese helyett: grillezett őszibarack burratával legalább olyan finom

Forrás: Life.hu/ AI

Az őszibarackot érdemes néhány percig grillserpenyőben pirítani, ettől enyhén karamellizált, füstös ízt kap. Jó minőségű olívaolajjal, friss bazsalikommal és pirított dióval kiegészítve egyszerű, mégis különleges nyár végi saláta készül belőle.

A legfinomabb nyár végi saláta: grillezett őszibarack burratával

Hozzávalók:

2 érett, de keményebb őszibarack

2 gömb burrata, egyenként körülbelül 125 gramm

80 g rukkola

1 marék dió

1 teáskanál méz

2 evőkanál olívaolaj, plusz egy kevés a sütéshez

1 evőkanál világos balzsamecet, vagy frissen facsart citromlé

só

frissen őrölt bors

Elkészítés:

1. Mosd meg a rukkolát, alaposan csepegtesd le, majd oszd el két tányéron vagy egy nagyobb tálon.

2. Vágd félbe az őszibarackokat, távolítsd el a magjukat, majd mindegyik felet vágd 3-4 gerezdre.

3. Egy grillserpenyőben melegíts fel kevés olívaolajat. Közepes hőfokon oldalanként körülbelül 2 percig süsd az őszibarackgerezdeket, amíg enyhén megpirulnak és megjelennek rajtuk a grillcsíkok.

4. Tedd ugyanabba a serpenyőbe a diót, add hozzá a mézet, majd alacsony hőfokon 1-2 perc alatt karamellizáld. Ezután tedd félre.

5. Az öntethez öntsd az olívaolajat és a balzsamecetet egy kisebb, csavaros tetejű üvegbe, sózd, borsozd, majd alaposan rázd össze.

6. A még meleg őszibarackot rendezd el a rukkolán. A burratákat óvatosan tedd középre, majd kézzel kissé tépd szét őket, hogy előbukkanjon a krémes belsejük.

7. Szórd a salátára a karamellizált diót, locsold meg bőségesen az öntettel, majd azonnal tálald.

Tipp: Ha nem ragaszkodsz a vegetáriánus változathoz, néhány szelet pármai sonkát is tehetsz rá. A sonka sós, karakteres íze jól illik az édes őszibarackhoz. A burratát érdemes körülbelül 10 perccel tálalás előtt kivenni a hűtőből, így jobban érvényesül az íze.