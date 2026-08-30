Caprese helyett: a grillezett őszibarack burratával sokkal finomabb, mint a paradicsomos verzió - RECEPT

A recept elkészítéséhez nem kell különösebb konyhai tapasztalat, az étel különleges ízét az alapanyagok kombinációja adja. Az édes, lédús őszibarack mellé burrata kerül, amely a mozzarella különösen krémes, Pugliából származó rokona. Ha felvágjuk, lágy, tejszínes belseje kifolyik, és összekeveredik a gyümölcs levével.
Az őszibarackot érdemes néhány percig grillserpenyőben pirítani, ettől enyhén karamellizált, füstös ízt kap. Jó minőségű olívaolajjal, friss bazsalikommal és pirított dióval kiegészítve egyszerű, mégis különleges nyár végi saláta készül belőle.
A legfinomabb nyár végi saláta: grillezett őszibarack burratával
Hozzávalók:
- 2 érett, de keményebb őszibarack
- 2 gömb burrata, egyenként körülbelül 125 gramm
- 80 g rukkola
- 1 marék dió
- 1 teáskanál méz
- 2 evőkanál olívaolaj, plusz egy kevés a sütéshez
- 1 evőkanál világos balzsamecet, vagy frissen facsart citromlé
- só
- frissen őrölt bors
Elkészítés:
1. Mosd meg a rukkolát, alaposan csepegtesd le, majd oszd el két tányéron vagy egy nagyobb tálon.
2. Vágd félbe az őszibarackokat, távolítsd el a magjukat, majd mindegyik felet vágd 3-4 gerezdre.
3. Egy grillserpenyőben melegíts fel kevés olívaolajat. Közepes hőfokon oldalanként körülbelül 2 percig süsd az őszibarackgerezdeket, amíg enyhén megpirulnak és megjelennek rajtuk a grillcsíkok.
4. Tedd ugyanabba a serpenyőbe a diót, add hozzá a mézet, majd alacsony hőfokon 1-2 perc alatt karamellizáld. Ezután tedd félre.
5. Az öntethez öntsd az olívaolajat és a balzsamecetet egy kisebb, csavaros tetejű üvegbe, sózd, borsozd, majd alaposan rázd össze.
6. A még meleg őszibarackot rendezd el a rukkolán. A burratákat óvatosan tedd középre, majd kézzel kissé tépd szét őket, hogy előbukkanjon a krémes belsejük.
7. Szórd a salátára a karamellizált diót, locsold meg bőségesen az öntettel, majd azonnal tálald.
Tipp: Ha nem ragaszkodsz a vegetáriánus változathoz, néhány szelet pármai sonkát is tehetsz rá. A sonka sós, karakteres íze jól illik az édes őszibarackhoz. A burratát érdemes körülbelül 10 perccel tálalás előtt kivenni a hűtőből, így jobban érvényesül az íze.
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