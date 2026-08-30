Felejtsd el a platinaszőkét, ez az árnyalat hódít ősszel: gyönyörűen ragyog

Ahogy rövidülnek a nappalok, lassan a szépségtrendek is alkalmazkodnak az új évszakhoz. A jeges szőkék és világos, napszítta árnyalatok helyét fokozatosan átveszik a melegebb tónusok, amelyek sokkal harmonikusabban illenek az ősz színeihez. A trendek között ilyenkor különösen népszerűek azok az árnyalatok, amelyek nem jelentenek drasztikus változást, mégis új hangulatot kölcsönöznek a megjelenésnek. A soft maple blonde hajszín éppen ilyen.

A világos szőke hajszín helyett idén egy karamelles árnyalat hódít ősszel.

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Finoman változtat a nyári hajszínen, mégsem jelent drasztikus átalakulást.

A meleg tónusok különleges fényt adhatnak a hajnak.

Többféle hajhosszhoz és szőke alaphoz is jól alakítható.

Az ősz legnőiesebb hajszíne a soft maple blonde

Az elnevezés nagyjából „lágy juharszőkét” jelent, és már a név is jól érzékelteti, milyen hangulatra számíthatunk: meleg, fényes, puha és kissé aranyló hajszínre. Nem egyetlen homogén árnyalatról van szó, hanem olyan szőke tónusról, amelyben a mézes, aranybarna és finoman rezes jegyek egymásba olvadnak. A végeredmény ettől sokkal természetesebbnek tűnik, mint egy teljesen egyszínű szőke haj, miközben megőrzi azt a világos, ragyogó hatást.

Egyik legnagyobb előnye, hogy nem követel teljes hajszínváltást. Inkább finoman elmozdítja a szőke árnyalatot egy melegebb, gazdagabb irányba. Az alapja továbbra is szőke, de az arany, mézes és enyhén karamelles tónusoknak köszönhetően sokkal ősziesebb hangulatot kap. Ez különösen jól működhet azoknál, akik szeretik a világos hajszínt, de valami melegebbre vágynak. A soft maple blonde ráadásul nem feltétlenül jelent teljes hajfestést. Finom balayage-technikával vagy néhány melegebb tincs elhelyezésével is elérhető hasonló hatás.

A kulcs a tónusok keveredésében rejlik. A hagyományos szőke hajszínek sokszor egyetlen domináns árnyalat köré épülnek, a soft maple blonde viszont éppen attól izgalmas, hogy többféle meleg tónus jelenik meg benne. Az aranyszőke alapot lágy mézes és karamelles árnyalatok egészíthetik ki, amelyek mozgást és mélységet adnak a frizurának. A finoman rezes beütés pedig már egyértelműen az ősz hangulatát idézi, anélkül, hogy a haj vöröses összhatásúvá válna. Ez a sokdimenziós hatás különösen szép lehet természetes fényben, amikor a különböző tincsek eltérően verik vissza a fényt.