Heti szerelmi horoszkóp (augusztus 31-szeptember 6.): a Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög békét hozhat a kapcsolatokban

Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög és Hold-Neptunusz együttállás is befolyásolja a szerelmi életünket szeptember első napjaiban. Lássuk, kinek mit üzen a heti szerelmi horoszkóp!

Heti szerelmi horoszkóp

Forrás: 123rf

Heti szerelmi horoszkóp: augusztus 31-szeptember 6.

Neked mit üzen az univerzum?

KOS

A keddi Jupiter-Szaturnusz ragyogó fényszög megerősít, hogy jó időben és jó helyen vagy. A párod nem érti a lelkesedésed okát, de szívesen veled tart. Ha szeptember 1-jén még nincs kedvetek, akkor 2-án a föld, azaz a józanság dominanciája segít, hogy terveket készítsetek.

BIKA

Szeptember nagyszerűen indul. Szerdától elemedben leszel kedvező konstellációknak köszönhetően. Jó lenne, ha nem csak a kötelességeknek engednél teret, hanem pl. az ismerkedésnek is. Most beléphet valaki az életedbe, akivel remekül megértitek egymást!

IKREK

Jó hangulatban kezdődik a szeptember, és alapvetően jó híreket is kaptok, de azért feszültségből is kijut, mert bosszanthat, ha a másik túlságosan szőrszálhasogató. Vita helyett öleljétek át egymást!

RÁK

Pár kellemetlen fényszög nem árthat a párkapcsolatotoknak, ha összefogtok. A külső nehézségek még közelebb hozhat titeket egymáshoz. Ehhez csak annyi kell, hogy figyeljetek egymásra, és hallgassátok végig egymást. Erre szerdától jobb esélyeket mutatnak a bolygók.

OROSZLÁN

Minden akadályozó fényszög ellenére a keddi Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög lelkesedésre ad okot neked. Szárnyalsz, sziporkázol, csillog a szemed. Ettől a szerelmed újból beléd szeret. Ezt a remek szériát használhatjátok arra, hogy egyeztessétek az elképzeléseiteket. Ilyenkor mindkettőtöknek könnyebb kompromisszumkésznek lenni.

SZŰZ

Az ősz sok változást hozhat a munkahelyen, ami persze feszültté tehet. Önsajnálat helyett nyisd ki a szádat, és kezdeményezz beszélgetést a pároddal például az otthoni feladatmegosztásról! Ez ne panaszkodó vagy szemrehányó hangvételű legyen! Inkább békés!

MÉRLEG

A párod határozottan lép fel, és meg akar győzni valamiről. Ha kicsi ellenérzésed van, akkor szólj neki, és kérj gondolkodási időt! Ha a hangod kedves marad, akkor nem fog megbántódni.