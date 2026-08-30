Heti szerelmi horoszkóp (augusztus 31-szeptember 6.): a Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög békét hozhat a kapcsolatokban

Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög és Hold-Neptunusz együttállás is befolyásolja a szerelmi életünket szeptember első napjaiban. Lássuk, kinek mit üzen a heti szerelmi horoszkóp!
Heti szerelmi horoszkóp: augusztus 31-szeptember 6.
Neked mit üzen az univerzum?
KOS
A keddi Jupiter-Szaturnusz ragyogó fényszög megerősít, hogy jó időben és jó helyen vagy. A párod nem érti a lelkesedésed okát, de szívesen veled tart. Ha szeptember 1-jén még nincs kedvetek, akkor 2-án a föld, azaz a józanság dominanciája segít, hogy terveket készítsetek.
BIKA
Szeptember nagyszerűen indul. Szerdától elemedben leszel kedvező konstellációknak köszönhetően. Jó lenne, ha nem csak a kötelességeknek engednél teret, hanem pl. az ismerkedésnek is. Most beléphet valaki az életedbe, akivel remekül megértitek egymást!
IKREK
Jó hangulatban kezdődik a szeptember, és alapvetően jó híreket is kaptok, de azért feszültségből is kijut, mert bosszanthat, ha a másik túlságosan szőrszálhasogató. Vita helyett öleljétek át egymást!
RÁK
Pár kellemetlen fényszög nem árthat a párkapcsolatotoknak, ha összefogtok. A külső nehézségek még közelebb hozhat titeket egymáshoz. Ehhez csak annyi kell, hogy figyeljetek egymásra, és hallgassátok végig egymást. Erre szerdától jobb esélyeket mutatnak a bolygók.
OROSZLÁN
Minden akadályozó fényszög ellenére a keddi Jupiter-Szaturnusz szuper fényszög lelkesedésre ad okot neked. Szárnyalsz, sziporkázol, csillog a szemed. Ettől a szerelmed újból beléd szeret. Ezt a remek szériát használhatjátok arra, hogy egyeztessétek az elképzeléseiteket. Ilyenkor mindkettőtöknek könnyebb kompromisszumkésznek lenni.
SZŰZ
Az ősz sok változást hozhat a munkahelyen, ami persze feszültté tehet. Önsajnálat helyett nyisd ki a szádat, és kezdeményezz beszélgetést a pároddal például az otthoni feladatmegosztásról! Ez ne panaszkodó vagy szemrehányó hangvételű legyen! Inkább békés!
MÉRLEG
A párod határozottan lép fel, és meg akar győzni valamiről. Ha kicsi ellenérzésed van, akkor szólj neki, és kérj gondolkodási időt! Ha a hangod kedves marad, akkor nem fog megbántódni.
SKORPIÓ
Isteni sugallatot kapsz a hét elején a Hold-Neptunusz együttállás szerint. Lehet, hogy megálmodsz valamit. Ezt meséld el a párodnak, hátha együtt megfejtitek, hogy pontosan mit jelent! A héten szuper híreket kaphatsz, amit együtt ünnepelhettek majd.
NYILAS
A másik olyasmivel áll elő, ami váratlan, és te hirtelen nem jól reagálsz. Ebből sértődés lehet. Minél gyorsabban korrigálsz, annál kisebb esélyt adsz az elmérgesedő vitának. Kedden örülhetsz, mert bolygód, a Jupiter a Szaturnusszal a legbékésebb fényszöget alkotja. Eszerint helyreáll a béke.
BAK
A szeptember jól indul, de biztosan sok kihívás vár rátok. Ahhoz, hogy a fáradtság miatt ne egymással marakodjatok, minden napot ki kell használnotok a kikapcsolódásra és feltöltődésre. Az ősz az egyik legszebb évszak. Nyissátok ki a szemeteket a szépre!
VÍZÖNTŐ
A következő héten, a következő hónapban nem lesz egyszerű eldönteni, hogy mi legyen a legsürgetőbb, mert minden annak tűnik. Dugjátok össze a fejeteket! Együtt legyőzhetetlenek vagytok!
HALAK
Legyetek egymással türelmesek! Kivel kellene ilyennek lenni, ha nem azzal, akit szerettek? A szeptember pont olyan ellentmondásosan indul, ahogy folytatódik. Ez is igazolja, hogy kívülről mindig ellentmondásos hatások jönnek, de egymásra mindig számíthattok.
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