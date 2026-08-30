Eltűnik a konyharuhák szaga, ha ezt adod a mosáshoz: olyan frissek lesznek, mint újkorukban

A konyharuha szinte észrevétlenül válik a konyha egyik legfontosabb segítőjévé. Ezzel töröljük szárazra az edényeket, feltöröljük a kiömlött vizet, megtöröljük a kezünket, és gyakran még a forró edények megfogására is ezt kapjuk elő. Éppen ezért sokkal több szennyeződés kerülhet rá, mint gondolnánk. A probléma nem feltétlenül látszik rajta. Egy alapos mosás után a foltok eltűnhetnek, a konyharuha pedig ránézésre teljesen tisztának tűnhet, a kellemetlen szag azonban mégis megmarad. A nedves textilben ugyanis könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, különösen akkor, ha a konyharuhát hosszabb ideig nedvesen hagyjuk.

A konyharuha állott, kellemetlen szagát nem könnyű eltávolítani.

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Egy apró változtatás sokat javíthat a konyharuhák tisztaságán.

Nem minden népszerű házi praktika való minden helyzetre.

A mosás módja legalább olyan fontos lehet, mint maga a használt szer.

Büdös és állott? Ez a filléres trükk eltünteti a konyharuha szagát

A takarítási szakértő szerint azonban nem feltétlenül kell drága tisztítószerekhez nyúlni, ha szeretnénk frissebbé tenni ezeket a textíliákat. Lynsey Crombie úgy véli, a konyharuhák esetében érdemes nagyobb figyelmet fordítani a baktériumok eltávolítására. Mivel ezeket a textíliákat folyamatosan használjuk, nem elegendő csupán a látható foltokat eltüntetni.

A szakértő ezért azt javasolja, hogy a mosógépben időnként ruhafertőtlenítő vagy mosodai fertőtlenítő adalékot is használjunk. Ez extra segítséget jelenthet a baktériumok ellen, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a konyharuhák frissebb illatúak legyenek. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a textília a normál mosás után is kellemetlen szagú marad.

Bár a mosodai fertőtlenítő lehet a kellemetlen szagok elleni egyik megoldás, a fehér ecetet sem kell teljesen száműzni a háztartásból. A szakértő szerint elsősorban a makacsabb foltok előkezelésére lehet hasznos. Ha például paradicsomszósz, zsír vagy más étel kerül a konyharuhára, érdemes a foltot még mosás előtt kezelni. Az ecetet rá lehet permetezni a szennyezett területre, majd körülbelül 15 percig hatni hagyni, mielőtt a konyharuha bekerül a mosógépbe. Fontos azonban, hogy ecetet és klóros fehérítőt soha ne keverjünk össze, mert veszélyes gáz képződhet.