Biztos, hogy a barátod? 3 típus, akiktől sürgősen meg kell szabadulnod

Véget vetni egy barátságnak sokszor nehezebb, mint gondolnánk, különösen akkor, ha valaki hosszú évek óta az életünk része. A szakértők szerint azonban vannak olyan kapcsolatok, amelyeket nem érdemes mindenáron megtartani.

A mérgező barát egyik legnagyobb veszélye, hogy idővel természetessé teheti számunkra azt a bánásmódot, amit korábban egyáltalán nem tartottunk elfogadhatónak.

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A mérgezővé vált baráti kapcsolatokat nehéz felismerni, a közös emlékek és a hosszú együtt töltött évek miatt pedig még nehezebb megszakítani.

Ha egy találkozó után rendszeresen rossz érzések maradnak benned, érdemes elgondolkodnod azon, hogy valóban jó hatással van-e rád a másik.

Mutatjuk azt a 3 baráttípust, amelyiket érdemes kiszortíroznod az életedből!

Nem minden barátot érdemes megtartani

Egy toxikus kapcsolatot nem mindig könnyű felismerni, különösen akkor, ha egy régóta tartó barátságról van szó.

Sokszor éppen a közös múlt, a megszokás és a rengeteg közös emlék miatt ragaszkodunk valakihez még akkor is, amikor a kapcsolat már inkább elvesz tőlünk, mint ad.

Ilyenkor érdemes egyet hátralépni, és őszintén feltenni magadnak a kérdést: hogyan érzed magad a másik társaságában? Ha egy találkozó után rendszeresen kimerült vagy, rossz érzés marad benned, esetleg már előre szorongsz a közös programok vagy az újbóli találkozás miatt, azok olyan figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad egy legyintéssel elintézni. A brit párkapcsolati coach, Kate Mansfield egy Daily Mailnek adott interjújában lerántotta a leplet, és ismertette azt a három baráttípus, akiktől érdemes óvakodni.

3 mérgező típus, akiket jobb, ha elkerülünk

Nárcisztikus barát, akinek mindig minden csak önmagáról szól

Egy nárcisztikus fél mellett könnyen úgy érezhetjük magunkat, mintha már nem is lenne helyünk a barátságban. Hiszen bármiről is indul el a beszélgetés, a téma valahogy mindig visszakanyarodik hozzá, az ő problémáihoz, sikereihez vagy éppen ahhoz, hogy neki mire van szüksége.

Az ilyen emberek szerencsére könnyen felismerhetőek: gyakran csak akkor keresnek minket, amikor támogatásra, tanácsra vagy segítségre szorulnak, amikor pedig nekünk lenne rájuk szükségünk, hirtelen sosem érnek rá. Ha azonban mi mondunk nemet nekik, rendre bűntudatkeltéssel vagy sértődéssel reagálnak a döntésünkre.

A szakértő szerint az ilyen típusú barátok ritkán fordulnak valódi érdeklődéssel felénk, inkább a folyamatos megerősítésért keresik a társaságunkat. Ha úgy érezzük, hogy mindig nekünk kell megszerveznünk a találkozókat, az érzéseink rendre háttérbe szorulnak vagy mi vagyunk azok, akik folyamatosan tartják a lelket a másikban, az már nem feltétlenül egy egészséges kapcsolat jele.

Versengő barát, aki képtelen örülni mások sikerének

Míg egy valódi barát őszintén örül annak, ha valami jó történik velünk, egy versengő fél éppen akkor mutathatja meg az igazi arcát, amikor megosztjuk vele a sikereinket. Ha előléptetnek, új kapcsolatunk lesz, elérünk egy régóta kitűzött célt vagy egyszerűen csak boldogok vagyunk, ő nem feltétlenül örül velünk együtt, inkább megpróbálja kisebbíteni az eredményeinket, vagy rögtön rálicitálni arra, amit elértünk. Az ilyen reakciók idővel különösen bántóvá válhatnak, mert azt az érzést kelthetik bennünk, mintha a mi örömünk valamiért az ő vesztesége lenne.

A szakértő szerint az ilyen típusú emberek sokszor saját magukkal is elégedetlenek, ezért folyamatosan másokhoz mérik magukat, és mások sikerein keresztül próbálják meghatározni a saját értéküket.

A versengés azonban ennél tovább is mehet: előfordulhat, hogy a barátunk elkezdi másolni a stílusunkat, fokozatosan beférkőzik a privát körünkbe, vagy megpróbálja átvenni a helyünket azok mellett, akik fontosak számunkra. De az is sokat elárulhat róla, hogyan viselkedik velünk mások társaságában. Ha kettesben kedves és közvetlen, társaságban viszont rendszeresen félbeszakít, kellemetlen helyzetbe hoz vagy háttérbe szorít, az szintén arra utalhat, hogy számára a barátság inkább egyfajta verseny, mint valódi kapcsolat.

„Csak vicceltem” barát, aki humor mögé rejti a sértéseit

Ez a típus az egyik legnehezebben felismerhető mérgező barát. Ő az, aki a bántó megjegyzéseit rendszerint viccnek álcázza, majd ha szóvá tesszük, rögtön azzal védekezik, hogy túl érzékenyek vagyunk vagy egyszerűen nem értjük a humort. Persze minden barátságban előfordulnak ugratások, de nagy különbség van a kölcsönös viccelődés és aközött, amikor valaki rendszeresen a másikat bántja vele.

Ha újra és újra a külsőnkre, a munkánkra, a párkapcsolatunkra vagy éppen a személyiségünkre tesz bántó megjegyzéseket, majd egy nevetéssel elintézi a dolgot, könnyen átléphet egy olyan határt, amely egy egészséges barátságban már nem fér bele.

Ilyenkor érdemes egyszerűen visszakérdezni: „Ezt pontosan hogy értetted?” Ha valóban csak egy ártatlan poénról van szó, a másik valószínűleg gond nélkül el tudja magyarázni. Ha azonban rögtön ránk hárítja a felelősséget, és azzal intézi el a helyzetet, hogy túl érzékenyek vagyunk, az már sokkal többről szólhat egy rosszul sikerült viccnél. A szakértők szerint éppen ezért fontos odafigyelnünk arra is, hogyan érezzük magunkat egy-egy találkozás után.

Ha rendszeresen rossz érzésekkel távozunk, feszülten vagy bizonytalanul érezzük magunkat a másik társaságában, akkor könnyen lehet, hogy nem velünk van a baj, egyszerűen csak eljött az ideje annak, hogy elengedjük ezt a barátságot.

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