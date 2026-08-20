Paul Walker lánya is ott volt a Halálos iramban nagy találkozóján: megható volt a 25 éves évforduló

A Universal Pictures különleges vetítéssel ünnepelte a 2001-ben bemutatott első film 25. évfordulóját. A Halálos iramban sztárjai közül Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster és Tyrese Gibson is részt vett az eseményen, de sokak számára Paul Walker lánya volt az est egyik legfontosabb vendége.

2001-ben mutatták be a Halálos iramban 1. részét. Paul Walker lánya Vin Diesel mellett ünnepelt az eseményen.

Forrás: NORTHFOTO/Moviestore Collection/face to face

Paul Walker lánya a régi szereplőkkel együtt ünnepelt

Meadow Walker mindössze 15 éves volt, amikor édesapja 2013. november 30-án tragikus autóbalesetben életét vesztette. Paul Walker Brian O'Conner szerepében vált a franchise egyik meghatározó arcává, ezért lánya jelenléte különleges jelentőséget adott a jubileumi eseménynek.

Meadow Walker és Paul Walker.

Forrás: Meadow Walker/Instagram

Meadow ráadásul az évek során szoros kapcsolatban maradt édesapja egykori kollégáival. Különösen közel áll Vin Dieselhez és családjához: a színész Meadow esküvőjén is fontos szerepet kapott, ő kísérte az oltárhoz, habár a házasság azóta véget ért.

A ma már sikeres modellként dolgozó Meadow aktívan ápolja édesapja örökségét, és a Paul Walker Alapítvány munkájában is részt vesz.

Paul Walker lánya, Deadow Walker és Vin Disele a Halálos iramban 25. évfordulóján.

Forrás: AdMedia via ZUMA Press Wire/Northfoto

25 éve kezdődött a Halálos iramban története

Az első Halálos iramban 2001-ben került a mozikba Rob Cohen rendezésében, és egy világszerte ismert franchise alapjait rakta le. Paul Walker halála után a hetedik film munkálatait testvérei, Caleb és Cody Walker segítségével, valamint CGI-technológiával fejezték be.

A történet pedig még nem ért véget: a Fast Forever bemutatóját 2028. március 17-re tervezik. Vin Diesel szerint különösen érzelmes lezárás várható: „Ez a legjobb forgatókönyv, amit évtizedek óta olvastam. Még mindig sírok.”

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