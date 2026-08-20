Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 20., csütörtök István

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
film

Paul Walker lánya is ott volt a Halálos iramban nagy találkozóján: megható volt a 25 éves évforduló

film Paul Walker Halálos iramban Meadow Walker
Nagy Anna
2026.08.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Huszonöt év telt el azóta, hogy útjára indult minden idők egyik legismertebb autós filmes franchise-a, az évfordulón pedig a régi szereplők ismét összegyűltek. Paul Walker lánya, Meadow Walker is ott volt a különleges vetítésen.

A Universal Pictures különleges vetítéssel ünnepelte a 2001-ben bemutatott első film 25. évfordulóját. A Halálos iramban sztárjai közül Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster és Tyrese Gibson is részt vett az eseményen, de sokak számára Paul Walker lánya volt az est egyik legfontosabb vendége.

Paul Walker és Vin Diesel a Halálos iramban 1. részében.
2001-ben mutatták be a Halálos iramban 1. részét. Paul Walker lánya Vin Diesel mellett ünnepelt az eseményen.
Forrás: NORTHFOTO/Moviestore Collection/face to face

Paul Walker lánya a régi szereplőkkel együtt ünnepelt

Meadow Walker mindössze 15 éves volt, amikor édesapja 2013. november 30-án tragikus autóbalesetben életét vesztette. Paul Walker Brian O'Conner szerepében vált a franchise egyik meghatározó arcává, ezért lánya jelenléte különleges jelentőséget adott a jubileumi eseménynek.

Meadow Walker és Paul Walker.
Forrás: Meadow Walker/Instagram

Meadow ráadásul az évek során szoros kapcsolatban maradt édesapja egykori kollégáival. Különösen közel áll Vin Dieselhez és családjához: a színész Meadow esküvőjén is fontos szerepet kapott, ő kísérte az oltárhoz, habár a házasság azóta véget ért.

A ma már sikeres modellként dolgozó Meadow aktívan ápolja édesapja örökségét, és a Paul Walker Alapítvány munkájában is részt vesz.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 17: Vin Diesel and Meadow Walker attending the 25th Anniversary Screening and Celebration of The Fast And The Furious on August 17, 2026 at Directors Village in Los Angeles, California on August 17, 2026. Credit: Crash / AdMedia (Credit Image: © AdMedia via ZUMA Press Wire)
Paul Walker lánya, Deadow Walker és Vin Disele a Halálos iramban 25. évfordulóján.
Forrás: AdMedia via ZUMA Press Wire/Northfoto

25 éve kezdődött a Halálos iramban története

Az első Halálos iramban 2001-ben került a mozikba Rob Cohen rendezésében, és egy világszerte ismert franchise alapjait rakta le. Paul Walker halála után a hetedik film munkálatait testvérei, Caleb és Cody Walker segítségével, valamint CGI-technológiával fejezték be.

A történet pedig még nem ért véget: a Fast Forever bemutatóját 2028. március 17-re tervezik. Vin Diesel szerint különösen érzelmes lezárás várható: „Ez a legjobb forgatókönyv, amit évtizedek óta olvastam. Még mindig sírok.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Paul Walker halála előre meg volt írva? Születési évébe volt kódolva a tragédiája

A számmisztikai elemzés szerint a színész végzete szinte kódolva volt. Paul Walker a Halálos iramban-filmek sztárja volt, és ugyan csaknem 12 éve nincs köztünk, a világ sosem felejti el.

Paul Walker lánya merész fotót posztolt: Meadow melltartó nélkül, egy szál bugyiban mutatta meg magát

Meadow Walker félmeztelen képekkel rukkolt elő az Instagramon. A művészi fotókat Paul Walker lányáról Bryan Liston készítette.

Pikáns képen Paul Walker felnőtt lánya: Meadow egy tál gyümölccsel pózol

Ritkán posztol ilyen tartalmat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu