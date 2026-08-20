Meryl Streep harmadszor is visszatér Mirandaként? Megszólaltak Az ördög Pradát visel sztárjai

Az első Az ördög Pradát visel film 2006-ban került mozikba, majd csaknem két évtized telt el a második részig. Vajon lesz harmadik? Az alkotók nem vetik el teljesen az ötletet.

Vajon lesz Az ördög Pradát visel 3?

Forrás: ZUMA Press Wire

Az ördög Pradát visel 3: Meryl Streep és Stanley Tucci nem várnánk sokat vele

Meryl Streep úgy tűnik benne lenne a folytatásban. „Remélem, nem kell 20 évet várni!” − mondta a minap az Entertainment Weeklynek. Stanley Tucci egy másik interjúban szintén arra utalt, hogy nem lenne érdemes túl sokáig halogatni a következő részt. „Nem hiszem, hogy tudunk 20 évet várni, mert addig meghalok” – mondta tréfálkozva, majd hozzátette, ha sokáig várnak, „csak úgy lehet folytatás, ha kihantolják”.

Emily Bluntnak ráér, Anne Hathaway szerint a második rész sikere dönthet

Emily Blunt sem zárta ki a folytatás lehetőségét, ugyanakkor szerinte nem feltétlenül kellene rövid időn belül elkészíteniük az újabb filmet. „Úgy gondolom, jó, ha telik el idő a filmek között” – mondta és hozzátette, van még a sztoriban egy csomó kiaknázatlan lehetőség. Anne Hathaway racionálisan közelít a folytatás témájához. Korábban azt mondta, a harmadik film sorsát elsősorban a második rész sikere befolyásolhatja. Ha így van, akkor azonban tényleg jöhet a folytatás, ugyanis Az ördög Pradát visel 2 világszerte óriási kasszasiker lett: a bemutatását követően összesen 550,5 millió dolláros összbevételt ért el, míg a hazai mozikban a nyitóhétvégén 271,2 millió forint bevételt hozott.

Összegezve: egyelőre nincs hivatalos döntés az Az ördög Pradát visel 3. kapcsán, de a főszereplők és a rendező sem zárkóznak el attól, hogy a jól ismert karakterek egyszer ismét visszatérjenek.

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