Nem elrejteni akarja: szakértő árulja el, miért kaparja a füvet a kutya ürítés után

Will Atherton kutyaviselkedés-szakértő szerint a kutyák ezen viselkedését szinte mindenki félreérti. Az ebek mancsának talppárnáiban illatmirigyek találhatók, így amikor ürítés után erőteljesen kaparják a földet, valójában további szagnyomokat hagynak maguk után.

Hagyjuk, hogy a kutya kaparjon a produktum körül, csak utána zacskózzuk be az ürüléket

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„Egy újabb szagréteget hagynak közvetlenül azon a területen. Fogják a már ott lévő üzenetet, és még tovább terjesztik” – magyarázta a szakember.

A vizelet és az ürülék önmagában is rengeteg információt hordoz az azt hátrahagyó kutyáról, a mancsból származó szag pedig egy újabb adat a többieknek. Atherton szerint egy arra járó másik kutya így többek között arról is információt szerezhet, hogy ki járt előtte a területen, milyen állapotban lehetett, illetve jelenthet-e számára veszélyt. A szakember ezt többrétegű kémiai kommunikációnak nevezi.

Jó jel is lehet, ha a kutya kapar az ürülék mellett

A viselkedésszakértő szerint a kaparásnak egy másik jelentése is lehet. Tapasztalatai alapján gyakrabban csinálják azok a kutyák, amelyek magabiztosnak és biztonságban érzik magukat.

„Egy kiegyensúlyozott, önmagában biztos kutya gyakran nagy lelkesedéssel csinálja kaparja a füvet ürítés után” – mondta.

Atherton ezzel szemben számos erősen szorongó kutyával dolgozott már, amelyek egyáltalán nem mutatták ezt a viselkedésformát.

„Ha tehát ezt csinálják, az általában jó jel” – tette hozzá.

A gazdiknak ezért nem kell kellemetlenül érezniük magukat, amikor kedvencük ürítés után nagy lendülettel kaparni kezdi a talajt. ne is rángassuk el onnan azonnal a kutyát: természetes, ösztönös viselkedésről van szó, amely évezredek óta része a kutyák közötti kommunikációjának.

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