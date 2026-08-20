Hayden Panettiere után hatalmas vagyon maradt: egyetlen gyermeke örökölheti

Hayden Panettiere halálhírét az édesapja jelentette be egy szívszorító közleményben: „Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Haydenünk tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hihetetlenül ragyogó személyiség és igazi természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömöt adott mindazoknak, akik ismerték – és annak a több millió embernek is, akik a képernyőn látták. Arra kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben a magánéletünket, amíg családunk megpróbálja feldolgozni ezt a felfoghatatlan veszteséget” – írta.

Hayden Panettiere kislánya felügyeletét Vlagyimir Klicskóra bízta

Forrás: X / Hayden Panettiere

Nem sokkal később egykori párja, gyermekének apja, Vlagyimir Klicsko is megszólalt a tragédiával kapcsolatban. Azt írta, mélyen elszomorította Hayden tragikus halála. Hangsúlyozta, hogy bár a színésznő már nem volt a párja, továbbra is fontos része maradt az életének. Kayának, közös kislányuknak mindig tisztelettel fog beszélni az édesanyjáról, és gondoskodik róla, hogy emlékezzen arra, milyen ember volt.

Hayden Panettiere hagyatéka: milliós vagyon maradt utána

Hayden Panettiere pontos vagyonáról nincsenek hivatalos adatok. A Celebrity Net Worth becslése szerint körülbelül 6 millió dollárral rendelkezett, más becslések azonban akár 10 millió dollárra is teszik a vagyonát. Ezt várhatóan egyetlen gyermeke, Kaya örökli.

Lánya felügyeletét az édesapára bízta

A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy függőséggel és mentális problémákkal is küzdött.

„Küzdöttem mentális problémákkal, szorongással és a szülés utáni depresszióval, és annyi mindent kellett elszenvednem, hogy úgy éreztem, teljesen elvesztettem önmagam” – mondta egy interjúban.

Hayden Panettiere 2018-ban úgy döntött, hogy akkor négyéves lánya, Kaya teljes felügyeleti jogát korábbi vőlegényére, az ukrán bokszoló Vlagyimir Klicskóra bízza. Később elmondta, rendkívül fájdalmas döntés volt ez számára.

„Nem volt könnyű döntés, és nem is… olyan döntés volt, amit egyáltalán meg akartam hozni. Nagyon nehéz időszakon mentem keresztül. Tudtam, hogy őt kell előtérbe helyeznem, hogy megkaphassam a szükséges segítséget, és olyan anya lehessek, amilyenre szüksége volt” – mesélte.