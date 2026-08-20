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Kivételesen magas az IQ-d, ha 5 másodperc alatt megtalálod, ki érkezett a jövőből

fejtörő teszt IQ-teszt
Nagy Anna
2026.08.20.
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Első pillantásra minden szereplő tökéletesen beleillik a jelenetbe, egyikük azonban nagyon kilóg a sorból. Ebben az IQ-tesztben mindössze 5 másodperced van arra, hogy megtaláld azt az embert, aki valójában a jövőből érkezett.

A képes feladványok nemcsak szórakoztatóak, hanem próbára teszik a megfigyelőképességet, a logikus gondolkodást és a problémamegoldó készséget is. A most következő IQ-teszt esetében ráadásul nincs idő hosszasan töprengeni: mindössze 5 másodperced lesz arra, hogy kiszúrd a jelenetbe nem illő szereplőt.

Az IQ-teszt kérdése: ki jött a jövőből?
Az IQ-teszt kérdése: ki jött a jövőből?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

Képes IQ-teszt: ki érkezett a jövőből?

A képen több ősembert láthatsz, ám van köztük valaki, aki valójában nem ebből a korból származik. A képes IQ-tesztben egyszerű a feladat: találd meg a jövőből érkezett embert mindössze 5 másodperc alatt.

Indítsd el az órát, és alaposan nézd végig a képet! Ne csak magukat a szereplőket figyeld, hanem azt is, mit csinálnak, illetve milyen tárgyak vannak náluk.

Megtaláltad?

Ha igen, remekül kiszúrod azokat az apró részleteket, amelyek első pillantásra könnyen elkerülhetik a figyelmet. Ha még nem sikerült, nézd át még egyszer a jelenetet! Van valami a képen, ami egyáltalán nem illik az őskorba.

Az IQ-teszt megoldása egyetlen apró részleten múlik

Az IQ-teszt megoldása: a zseblámpát tartó férfi. Ő az, aki a jövőből érkezett. A fejtörő trükkje abban rejlik, hogy az embernek nem feltétlenül maga a külseje árulkodó, hanem a kezében tartott tárgy. A jelenet többi részlete könnyen elvonhatja erről a figyelmet, ezért annak volt a legnagyobb esélye gyorsan megfejteni a feladványt, aki azonnal az oda nem illő részleteket kezdte keresni. Ha 5 másodpercen belül megtaláltad a megoldást, a megfigyelőképességed biztosan jól vizsgázott.

IQ-teszt megoldása: ez a zsemblámpát tartó férfi érkezett a jövőből.
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

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