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zuhanyzás

5 mennyei barackos tusfürdő, amiktől nyárillatod lesz – Olyanok, mintha egy lédús gyümölcsbe harapnál

zuhanyzás barack tusfürdő körkép
Váradi Melinda
2026.08.20.
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Ha imádod a lédús, édes barack illatát, a zuhanyzás is lehet egy apró nyári élmény. Öt olyan tusfürdőt mutatunk, amelyek friss, gyümölcsös illatukkal és kényeztető formulájukkal különlegesebbé tehetik a mindennapi rutint.

A nyár egyik legfinomabb illata kétségtelenül a frissen felvágott baracké: édes, lédús, gyümölcsös, mégis friss és üde. Nem véletlen, hogy a tusfürdők világában is évről évre visszatérő kedvenc, hiszen egy jól eltalált barackos illat képes néhány perc alatt nyárias hangulatot teremteni – még akkor is, ha éppen egy rohanós hétköznap végén állunk a zuhany alatt. 

A barackos tusfürdők frissítő, gyümölcsös élménnyé teszik a zuhanyzást
A barackos tusfürdők frissítő, gyümölcsös élménnyé teszik a zuhanyzást.
Forrás: 123rf
  • Lédús őszibarack, zamatos gyümölcsök és édes aromák egyetlen zuhany alatt. 
  • Frissítő és krémes változatok között is válogathatunk. 
  • Mutatjuk az öt kedvencünket!

Isteni barackos tusfürdők körképe

A tusfürdő az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy kis illatélményt csempésszünk a mindennapokba. A gyümölcsös aromák különösen jól működnek reggel, amikor frissítő kezdésre vágyunk, de este is kellemesek lehetnek, ha egy könnyed, nyári hangulatú rituáléban merülnénk el. A barack pedig szerencsére nem egyetlen illatot jelent: lehet friss és üde, krémesen édes vagy éppen más gyümölcsökkel kombinált. Ezek között a tusfürdők között biztosan te is megtalálod a kedvencedet!

1: Dove Krémtusfürdő Advanced Care Rebalancing, 400 ml 1 885 Ft 400 ml (4,71 Ft / 1 ml) 2: Palmolive Thermal Spa Revitalising Scrub tusfürdő gél 500 ml 1470Ft 3: LE PETIT MARSEILLAIS Tusfürdő őszibarack illattal, 400 ml Aktuális ár:899 Ft | Korábbi ár:1 085 Ft 400 ml (2,25 Ft / 1 ml) 4: Peach Burst Tusfürdő 250 ml 1 025 Ft 5: Balea Tusfürdő, Pretty Peach, őszibarack és papaya illattal, 300 ml 255 Ft 300 ml (0,85 Ft / 1 ml)
1. Dove Krémtusfürdő Advanced Care Rebalancing – 1 885 Ft; 2. Palmolive Thermal Spa Revitalising Scrub tusfürdő gél – 1470Ft; 3. Le Petit Marseillais tusfürdő őszibarack illattal – 1085 Ft; 4. Douglas Peach Burst tusfürdő – 1025 Ft; 5. Balea tusfürdő, Pretty Peach, őszibarack és papaya illattal – 255 Ft
Forrás: dm.hu, notino.hu, douglas.hu

 

A barackos tusfürdőkben éppen az a jó, hogy nem kell hozzájuk különleges alkalom: egy átlagos hétköznap reggelt és egy esti zuhanyzást is képesek hangulatosabbá tenni. Ha pedig szereted, amikor a fürdőszobában egy pillanatra olyan érzésed támad, mintha frissen szedett gyümölcsök között lennél, érdemes kipróbálnod valamelyik barackos változatot.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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