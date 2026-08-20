5 mennyei barackos tusfürdő, amiktől nyárillatod lesz – Olyanok, mintha egy lédús gyümölcsbe harapnál

A nyár egyik legfinomabb illata kétségtelenül a frissen felvágott baracké: édes, lédús, gyümölcsös, mégis friss és üde. Nem véletlen, hogy a tusfürdők világában is évről évre visszatérő kedvenc, hiszen egy jól eltalált barackos illat képes néhány perc alatt nyárias hangulatot teremteni – még akkor is, ha éppen egy rohanós hétköznap végén állunk a zuhany alatt.

A barackos tusfürdők frissítő, gyümölcsös élménnyé teszik a zuhanyzást.

Forrás: 123rf

Lédús őszibarack, zamatos gyümölcsök és édes aromák egyetlen zuhany alatt.

Frissítő és krémes változatok között is válogathatunk.

Mutatjuk az öt kedvencünket!

Isteni barackos tusfürdők körképe

A tusfürdő az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy kis illatélményt csempésszünk a mindennapokba. A gyümölcsös aromák különösen jól működnek reggel, amikor frissítő kezdésre vágyunk, de este is kellemesek lehetnek, ha egy könnyed, nyári hangulatú rituáléban merülnénk el. A barack pedig szerencsére nem egyetlen illatot jelent: lehet friss és üde, krémesen édes vagy éppen más gyümölcsökkel kombinált. Ezek között a tusfürdők között biztosan te is megtalálod a kedvencedet!

1. Dove Krémtusfürdő Advanced Care Rebalancing – 1 885 Ft; 2. Palmolive Thermal Spa Revitalising Scrub tusfürdő gél – 1470Ft; 3. Le Petit Marseillais tusfürdő őszibarack illattal – 1085 Ft; 4. Douglas Peach Burst tusfürdő – 1025 Ft; 5. Balea tusfürdő, Pretty Peach, őszibarack és papaya illattal – 255 Ft

Forrás: dm.hu, notino.hu, douglas.hu

A barackos tusfürdőkben éppen az a jó, hogy nem kell hozzájuk különleges alkalom: egy átlagos hétköznap reggelt és egy esti zuhanyzást is képesek hangulatosabbá tenni. Ha pedig szereted, amikor a fürdőszobában egy pillanatra olyan érzésed támad, mintha frissen szedett gyümölcsök között lennél, érdemes kipróbálnod valamelyik barackos változatot.

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