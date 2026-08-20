Óriási fordulat! Hat év után Harry herceg és Meghan Makle visszaköltöznek Angliába - A gyerekek már ott kezdik az iskolát

A lap úgy tudja, Harry herceg és Meghan már meg is találták új otthonukat Nagy-Britanniában. Nem királyi rezidenciára költöznek, és továbbra sem vállalnak dolgozó királyi családtagként feladatokat, üzleti tevékenységüket viszont folytatják.
A döntés azért is meglepő, mert Harrynek sem az édesapjával, sem a testvérével, Vilmos herceggel nem volt rózsás a kapcsolata az utóbbi időben. Meghan és Harry hat éve, 2020-ban mondtak le hivatalos királyi szerepeikről és költöztek az Egyesült Államokba. Visszatérésük felveti a kérdést, hogy mi lesz a Sandringham-megállapodással, vagyis a Megxitként emlegetett egyezséggel a jövöben. Ennek értelmében a pár nem lehet egyszerre dolgozó tagja a királyi családnak és nem kereshet pénzt magánvállalkozásokból. Elképzelhető, hogy ezt a jövőben átgondolják a palotában.
Károly királyt vasárnap tájékoztatták arról, hogy fia és menye visszatér Nagy-Britanniába. Harry herceg és Meghan Markle júliusban találkozott Károllyal és Kamillával a gloucestershire-i Highgrove-ban, a lap szerint azonban akkor még nem említették, hogy a költözést tervezik, holott arra minden bizonnyal már hetek, akár hónapok óta készülhettek. A 77 éves király állítólag örül annak, hogy a jövőben magánemberként több időt tölthet majd fiával és annak családjával.
Archie és Lilibet brit iskolába járhat
Harry eredetileg szeptember közepén érkezett volna Nagy-Britanniába több védnökségéhez kapcsolódó program, köztük a WellChild Awards miatt. Erre az időre a Buckingham-palotában is felajánlottak neki szállást. Most az egész család korábban, már augusztus végén érkezik. A tervek szerint addig maradnak Nagy-Britanniában, amíg a gyerekek tanulnak.
A hétéves Archie életkora alapján már előkészítő iskolába járhat, az ötéves Lilibet pedig megkezdheti az első osztályt. Azt nem tudni, melyik intézményekbe íratják őket, és azt sem, pontosan hol él majd a család. A kaliforniai életüket nem számolják fel. Megtartják körülbelül 11 millió fontot érő montecitói otthonukat, valamint portugáliai ingatlanukat is.
Harry herceg és Meghan Markle nem kapnak pénzt a királyi családtól
A lap szerint Harry és Meghan Nagy-Britanniában sem részesül majd közpénzből, Harry pedig nem vállal hivatalos királyi feladatokat. Ha a jövőben mégis szóba kerülne számára valamilyen új szerep, azt az apjával kellene rendeznie.
A legnagyobb kérdése továbbra is a család biztonsága. Egyelőre nem tudni, kaptak-e bármilyen védelmet, és azt sem, hogy az esetleges költségeket az adófizetők állják-e.
Harry korábban többször azt mondta, nem tartja biztonságosnak, hogy családját Nagy-Britanniába vigye. Évekig tartó, több millió fontba kerülő jogi eljárásban próbálta elérni, hogy ismét folyamatos fegyveres rendőri védelmet kapjon.
Miután másfél évvel ezelőtt elveszített egy számára fontos bírósági ügyet, úgy fogalmazott: „Jelenleg el sem tudok képzelni olyan helyzetet, amelyben visszahoznám a feleségemet és a gyerekeimet az Egyesült Királyságba.”
Azt sem tudni, hogy azóta változott-e a brit belügyminisztérium álláspontja a Sussex család védelméről. Az biztos, hogy Meghan, Archie és Lilibet a júliusi látogatásuk idején nem kapott az adófizetők által finanszírozott fegyveres rendőri védelmet.
Károly király szóvivője nem kívánta kommentálni a Sussex család állítólagos hazaköltözését.
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