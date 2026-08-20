Óriási fordulat! Hat év után Harry herceg és Meghan Makle visszaköltöznek Angliába - A gyerekek már ott kezdik az iskolát

A lap úgy tudja, Harry herceg és Meghan már meg is találták új otthonukat Nagy-Britanniában. Nem királyi rezidenciára költöznek, és továbbra sem vállalnak dolgozó királyi családtagként feladatokat, üzleti tevékenységüket viszont folytatják.

Harry herceg és Meghan Maarkle visszaköltöznek Angliába

Forrás: Getty Images AsiaPac

A döntés azért is meglepő, mert Harrynek sem az édesapjával, sem a testvérével, Vilmos herceggel nem volt rózsás a kapcsolata az utóbbi időben. Meghan és Harry hat éve, 2020-ban mondtak le hivatalos királyi szerepeikről és költöztek az Egyesült Államokba. Visszatérésük felveti a kérdést, hogy mi lesz a Sandringham-megállapodással, vagyis a Megxitként emlegetett egyezséggel a jövöben. Ennek értelmében a pár nem lehet egyszerre dolgozó tagja a királyi családnak és nem kereshet pénzt magánvállalkozásokból. Elképzelhető, hogy ezt a jövőben átgondolják a palotában.

Károly királyt vasárnap tájékoztatták arról, hogy fia és menye visszatér Nagy-Britanniába. Harry herceg és Meghan Markle júliusban találkozott Károllyal és Kamillával a gloucestershire-i Highgrove-ban, a lap szerint azonban akkor még nem említették, hogy a költözést tervezik, holott arra minden bizonnyal már hetek, akár hónapok óta készülhettek. A 77 éves király állítólag örül annak, hogy a jövőben magánemberként több időt tölthet majd fiával és annak családjával.

Archie és Lilibet brit iskolába járhat

Harry eredetileg szeptember közepén érkezett volna Nagy-Britanniába több védnökségéhez kapcsolódó program, köztük a WellChild Awards miatt. Erre az időre a Buckingham-palotában is felajánlottak neki szállást. Most az egész család korábban, már augusztus végén érkezik. A tervek szerint addig maradnak Nagy-Britanniában, amíg a gyerekek tanulnak.

A hétéves Archie életkora alapján már előkészítő iskolába járhat, az ötéves Lilibet pedig megkezdheti az első osztályt. Azt nem tudni, melyik intézményekbe íratják őket, és azt sem, pontosan hol él majd a család. A kaliforniai életüket nem számolják fel. Megtartják körülbelül 11 millió fontot érő montecitói otthonukat, valamint portugáliai ingatlanukat is.