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Ezt teszi a testeddel, ha mindennap szénsavas vizet iszol: meglepő dolgokat okozhat

Shutterstock - Bignai
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Váradi Melinda
2026.08.20.
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Sokan a buborékos italokat választják a szénsavmentes helyett, és jó hír, hogy az ízesítetlen, cukormentes változat általában nyugodtan beilleszthető a mindennapi folyadékpótlásba. A szénsavas víz azonban nem mindenkinél hatnak ugyanúgy, ezért érdemes tudni, milyen változásokat okozhat a szervezetben.

A megfelelő folyadékbevitel az egészség egyik alapja, ezért nem csoda, hogy sokan keresik azt az italt, amelyet hosszú távon is szívesen fogyasztanak. Van, aki kizárólag a szénsavmentes vizet kedveli, mások viszont úgy érzik, hogy a buborékos változat sokkal frissítőbb. Különösen nyáron lehet népszerű, amikor egy jól behűtött, szénsavas ásványvíz kellemes alternatívát jelenthet az édes üdítőitalokkal szemben. Ha natúr, cukor- és kalóriamentes változatot választunk, a buborékok miatt nem kell automatikusan arra gondolnunk, hogy egészségtelenebb az ital. Sőt, bizonyos szempontból még előnyös is lehet, például azoknak, akik nehezen mondanak le a szénsavas italokról, de szeretnék csökkenteni a cukorfogyasztásukat.

szénsavas víz
A szénsavas víz többféleképp is hat a szervezetre.
Forrás: Shutterstock
  • A buborékok rövid időre a jóllakottságérzetet is befolyásolhatják. 
  • A szénsavas víz és a fogak kapcsolata árnyaltabb, mint sokan gondolják. 
  • Nem mindenki szervezete reagál ugyanúgy a mindennapos fogyasztására.

Így hat a szénsavas víz a testre, ha mindennap iszod

Kiválthatja a cukros üdítőket

Az ízesítetlen szénsavas víz egyik legnagyobb előnye, hogy jó alternatívája lehet a cukrozott üdítőknek. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, és általában kalória sincs benne, így azok számára is praktikus választás lehet, akik szeretnék mérsékelni a cukor- és energiabevitelt. Ha valaki nehezen szokik le az üdítőkről, a buborékos víz az élményt is változatosabbá teheti. Egy kevés lime-mal, citrommal, naranccsal, uborkával vagy néhány szem gyümölccsel frissítőbbé tehető. 

Átmenetileg eltelíthet

A szénsav miatt a gyomorban átmenetileg több gáz képződhet, ami egyeseknél fokozhatja a teltségérzetet. Ez akár étkezés előtt is jelentkezhet, ezért előfordulhat, hogy valaki rövid időre kevésbé érzi éhesnek magát. Ennek azonban van árnyoldala is: ugyanaz a hatás, amely egyeseknél kellemes teltségérzetet okoz, másoknál puffadást, böfögést vagy fokozott gázképződést válthat ki. Aki refluxra vagy gyomorégésre hajlamos, esetleg IBS-szel küzd, annak különösen érdemes megfigyelnie, hogyan reagál a szervezete a buborékos italra.

A csontokat nem bántja a buborék 

Elterjedt tévhit, hogy a szénsavas víz rendszeres fogyasztása gyengíti a csontokat. A hagyományos, cukormentes szénsavas víz önmagában nem bizonyítottan okoz csontvesztést. Sőt, egyes ásványvizek kalciumot és magnéziumot is tartalmazhatnak, amelyek fontosak a csontok megfelelő működéséhez. Nem mindegy azonban, hogy natúr szénsavas vízről vagy savas, cukrozott üdítőről van szó.

A fogakra érdemes figyelni 

A szénsavasítás során szénsav keletkezik, ezért a buborékos víz valamivel savasabb a szénsavmentes változatnál. A natúr szénsavas víz azonban általában sokkal kevésbé megterhelő a fogak számára, mint a cukros üdítők vagy a gyümölcslevek. A helyzet más lehet az ízesített, citromsavat vagy más savakat tartalmazó italoknál, ezért rendszeres fogyasztás esetén érdemes a hozzáadott összetevőket is megnézni.

Az ásványvizeknél viszont érdemes figyelni az összetételre, különösen akkor, ha valakinek nátriumszegény étrendet kell követnie. Túlzott gyomorsavtermelés és reflux esetén sem ajánlottak. 

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