40 évesen meghalt a Házasság első látásra sztárja: tragikus hirtelenséggel hunyt el, az okát egyelőre titkolják

40 éves korában elhunyt Ryan De Nino, a Házasság első látásra (Married at First Sight) című valóságshow egyik ismert szereplője. A tévés személyiség a hírek szerint hirtelen halt meg New Jersey-ben a hét elején. Családja egyelőre nem szeretne további részleteket megosztani a halálával kapcsolatban.

Ryan De Nino 40 éves volt, a nézők a Házasság első látásra műsorban ismeték meg.

Forrás: Ryan De Nino/Instagram

Ryan De Nino elhunyt: testvére megrázó szavakkal búcsúzott

De Nino halálhírét egy családtag erősítette meg pénteken a TMZ-nek. Nővére, Melissa DeNino a Facebookon emlékezett meg testvéréről. „Annyira vicces és szellemes volt. Hűséges volt azokhoz, akiket szeretett. Mindig hatalmas szíve volt. Nem tudom szavakba önteni, milyen elveszíteni egy testvért. Valakit, aki a kezdetektől fogva ott volt, és ugyanazok az emlékei, mint nekem. Nem számított, min mentünk keresztül, mérhetetlenül szerettem őt. Az élet soha többé nem lesz ugyanolyan.” − írta és gyerekkori közös fotót is közzé tett az oldalán.

Ryan De Nino halálának pontos körülményeit a család egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A Házasság első látásra műsorban mondta ki a boldogító igent

Ryan De Nino a műsor második évadában szerepelt, ahol Jessica Castróval került össze. A páros 2014-ben házasodott össze, és a próbaidőszak lejárta után úgy döntöttek, hogy együtt folytatják az életüket. A kapcsolatuk azonban később nem működött, és 2015-ben, nem sokkal az évad adásba kerülése után viharosan különváltak − írja a TMZ.

Jessica Castro is gyászolja

Ryan de Nino volt felesége, Jessica Castro is megszólalt. „Évek óta nem tartottam a kapcsolatot Ryannal, így fogalmam sincs/nem volt, hogy mi mi van vele” – nyilatkozta a Page Sixnek. „Őszinte részvétemet fejezem ki a családjának ebben a nagyon nehéz időszakban. El sem tudom képzelni, min mennek keresztül. Nyugodjon békében” – tette hozzá.

A Házasság első látásra reality Magyarországon is futott, olyan ismert név, mint Miló Viki is szerepelt benne.

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