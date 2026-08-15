Egy falat Ázsia a tányérodon − Ha valami különlegeset ennél, ezt készítsd el

Ha már unod a szokásos ételeket, kalandozz velünk Ázsiába! Gyors és könnyű étel a manti, aminek most a gombás-joghurtos verzióját hoztuk el nektek, de a kis batyuk, azaz mantik ízlés szerint megtölthetőek.

Egy falat Ázsia a tányérodon pofonegyszerűen − Így készül a gombás-joghurtos manti.

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Készítsd el a mantikat!

A Manti tésztájának összetevői 4–6 adaghoz:

300 g finomliszt

1 tojás

½–1 teáskanál só

kb. 60–100 ml víz

Elkészítése:

A lisztet tedd egy tálba, add hozzá a sót, majd üsd bele a tojást. Kezdd el összedolgozni, de a vizet fokozatosan add hozzá, mert nem az a cél, hogy nagyon puha, lágy tésztát kapj. A mantı tésztája inkább feszes és kemény legyen. Gyúrd 5–10 percig, amíg sima és rugalmas lesz. Formázz belőle gombócot, takard le, majd pihentesd legalább 30–45 percig. A pihentetés fontos, mert így a tészta könnyebben nyújtható lesz. Ezután lisztezett felületen nyújtsd nagyon vékonyra, majd vágd nagyjából 2–3 centis négyzetekre. A közepükre tegyél a töltelékből, aminek a receptét alább találod, majd a négy sarkuknál fogva csippentsd össze őket.

Fontos trükk: ne tegyél túl sok tölteléket a tésztába. A mantı akkor lesz jó, ha a tészta vékony, a batyuk pedig kicsik és szorosan zártak.

Készítsd el a gombás tölteléket!

A gombás töltelék hozzávalói:

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 közepes hagyma finomra aprítva

350 g csiperkegomba vagy shiitake, de lehet vegyesen is finomra aprítva

2 gerezd fokhagyma finomra aprítva

Só és fekete bors

2 teáskanál szójaszósz

½ teáskanál őrölt pirospaprika

½ csésze apróra vágott friss petrezselyem, plusz levelek a tálaláshoz

Így készítsd a tölteléket!

Egy közepes, körülbelül 25 centiméter átmérőjű serpenyőt melegíts fel közepesen magas hőfokon egy percig. Add hozzá az olívaolajat és az apróra vágott hagymát, majd 1,5–2 perc alatt, kevergetve párold kissé puhára. Tedd hozzá a felszeletelt gombát és a fokhagymát, majd ízesítsd 1 teáskanál sóval és egy nagy csipet fekete borssal. Időnként megkeverve süsd 6–7 percig, amíg a gombából elpárolog a nedvesség, a széle kissé karamellizálódik, és a gomba elkezd letapadni a serpenyő aljára. Vedd le a tűzről, majd keverd hozzá a szójaszószt, a pirospaprikát és az apróra vágott petrezselymet. Kóstold meg, és ha szükséges, adj hozzá még egy kevés sót. Tedd félre, és hagyd kihűlni.

A Közép-Ázsiában népszerű manti jellemzően hússal töltött gombóc, amelyet főzhetnek, párolhatnak vagy süthetnek, és különféle szószokkal tálalják, a joghurttól és tejföltől az olvasztott vajig és a fűszeres paradicsomszószig. A név állítólag a kínai mantou szóból származik, ami hússal töltött zsemlét jelent, de egyre gyakoribb a vegetáriánus változat is, mint az alábbi.

A fokhagymás joghurt receptje

2 doboz natúr görög joghurt

2 gerezd fokhagyma reszelve

só ízlés szerint

A joghurtot tedd egy kisebb tálba, add hozzá a zúzott fokhagymát és a sót, majd alaposan keverd össze.

Így készítsd a fűszeres paradicsomszószt!

2 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 (4 unciás) konzerv zúzott paradicsom

1 teáskanál szárított menta

1 teáskanál őrölt pirospaprika

½ teáskanál só

Egy közepes lábasban, közepes lángon melegítsd fel az olajat. Add hozzá a paradicsomot, a szárított mentát, az Aleppo paprikát és a sót. Forrald fel, majd keverd meg, vedd alacsonyabbra a hőfokot, és 10 percig hagyd gyöngyözve főni.

4. Töltsd meg és főzd meg a mantikat!

Forralj fel egy nagy fazék sós vizet. A fenti recept szerint elkészített mantikat több adagban tedd a forrásban lévő vízbe, hogy ne tapadjanak össze. Amikor felúsznak a víz felszínére, főzd őket további 1,5–2 percig. Szűrőkanállal emeld ki a kész mantikat, majd tedd őket egy tányérra. Folytasd a főzést, amíg az összes batyu elkészül.