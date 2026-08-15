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Liptai Claudia friss, bikinis képeitől elakad a szavad: FOTÓKON az 53 éves dögös műsorvezető

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A műsorvezető Franciaországban nyaral, onnan osztott meg fotókat. Liptai Claudia bikiniben is megmutatta magát SUP-ozás közben, amit együtt élvezett fiával, Marcival.

Meg nem mondanád róla, hogy 53 éves. Liptai Claudián mint ha nem fogna az idő, és ahogy telnek az évek, szemmel láthatóan egyre jobban érzi magát a bőrében. 

Az 53 éves Liptai Claudia a színpadon és civilben is bombanő.
Az 53 éves Liptai Claudia a színpadon és civilben is bombanő.
Forrás: TV2

Liptai Claudia elképesztően néz ki 

A műsorvezető családi nyaraláson van Franciaországban, ahol a vízi sportokat, nevezetesen a SUP-ozást is kipróbálják. Liptai Claudia fiával, Marcival élvezi a programot, mi pedig nem tudtuk nem észrevenni, hogy bombaformában van, amit az Instagram oldalára feltett lapozós posztjában ide kattintva te is megnézhetsz. Liptai Claudia ennyit írt a képek mellé: „SUP-os próbálkozásaim képekben. A zuhanás nincs megörökítve. (Remélem)”

A műsorvezető a színpadon is vonzza a tekinteteket

A Nagy Duett adásai alatt mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte, mit visel hétfől hétre Clau, különleges vörös hajszínét pedig rengetegen irigylik. És persze azt is, hogy mennyire jól néz ki, amelynek okáról 2025-ben beszélt is. A legszexibb szettjei közül pedig ebben a cikkünkben mutattunk meg néhányat

Liptai Claudia kivetette a mellimplantátumait is

Liptai Claudia A Te Kék Zónád YouTube-műsorban mondta el, hogy színészhallgatóként miért döntött a beavatkozás mellett, és most miért tartotta mégis jó ötletnek, hogy eltávolítja a mellimplantátumait. „Én azért csináltattam meg a cicimet, mert nagyon csúnya alakú cicivel születtem, és engem nagyon zavart” – nyilatkozta, ráadásul éppen akkor szerepelt a Playboyban is. „Tök jó élmény volt. Fura módon akkor is utáltam a testemet” – mondta. Claudia, aki korábban beszélt arról, miért vállalta el a magazin felkérését 2009-ben.  Elmondta, hogy akkor jött el az a pillanat, amikor nagyon sok pénzt ajánlottak, és egyébként is úgy volt vele, hogy egyszer mindenképp élni fog a lehetőséggel. „Őszinte leszek, ezt azért komoly alkoholmennyiséggel tudtam csak megcsinálni, de erre a mai napig büszke vagyok. Nincs bajom ezzel, de természetesen nem így nézek ki, amikor fekszem otthon az ágyban” –  fogalmazott a Nő a Tét talkshow-ban 2023-ban. 

Liptai Claudia 2009 őszén megjelenő dupla fotósorozata akkora siker volt, hogy lekörözte az eladási csúcsot tartó Zalatnay Cinit is. 

A Playboy magazin 7 ikonikus szexszimbólmával még 2017-ben újraalkotta a 30 évvel ezelőtti címlapjait. A végeredmény döbbenetes, amit az alábbi galériánkban nézhetsz meg.

Candace Collins, 1979
Cathy St. George, 1981
Charlotte Kemp Muhl. 1983
Kimberley Conrad Hefner, 1988
Lisa Matthews, 1991
Monique St. Pierre, 1979
Reneé Tenison, 1990
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Candace Collins, 1979
Forrás: Playboy

Férje, Pataki Ádám is inspirálja

Clau egy interjúban arról is beszélt, hogy férje, Pataki Ádám miatt, aki ketogén diétát tart, és őt is inspirálja, is szeretne minél jobb formában lenni. „Inspiráló vagy. Miattad akarok jobban kinézni. Nem lehet pöttyedt a feleséged, mert pikk-pakk lecserélsz” – viccelődött egy rádióműsorban nemrégiben. 

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