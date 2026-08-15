Ábel Anita 18 éves lánya tiszta édesanyja: nyaralós fotókon Luca

Ábel Anita évek óta tudatosan óvja családját a nyilvánosságtól. Olasz származású párja, Roberto időnként feltűnik a bejegyzéseiben, lányát, Lucát azonban jóval ritkábban mutatja meg.

Ábel Anita lánya, Luca az édesanyja kiköpött mása

Forrás: RTL

A színésznő-műsorvezető nyári pillanatokról osztott meg képsorozatot az Instagramon. A válogatás harmadik és hatodik fotóján pedig feltűnik a 18 éves Luca is, aki édesanyja kiköpött mása. A hasonlóságra Anita követői is felfigyeltek.

„Nézd meg a lányát vedd el az anyját :)" - írta az egyik kommentelő.

Ábel Anita lánya énekesnőnek készült

Ábel Anita tavaly augusztusban árulta el, hogy lánya már egészen kicsi korától énekesnő akart lenni, ő azonban lebeszélte erről:

„Amikor a gyerekem kicsi volt, mindenáron énekesnő akart lenni. A tévéből már abban az időben is ömlöttek a tehetségkutató műsorok, ő pedig már látta is magát, ahogy ő is ott tolja a dalokat. Egyébként nem énekelt rosszul, de nem volt egy kimagasló tehetség. Én mondtam neki, hogy ha komolyan gondolja, akkor azt is tudnia kell, hogy ez a történet nem csak arról szól, hogy odaállnak egy mikrofonnal és énekelnek, hiszen hosszú út vezet odáig. És persze arra is felhívtam a figyelmét, ki fog derülni, hogy az én lányom, és ettől eleve lesz vele szemben egyfajta előítélet, ami miatt háromszor többet kell majd dolgoznia, mint másnak" – idézte a Bors a műsorvezetőt.

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