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2026. aug. 14., péntek Marcell

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Rubint Réka az onkológiáról jelentkezett be: "Amikor a poklot járod, akkor tanulod a legtöbbet"

küzdelem Rubint Réka Róma onkológia
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A fitneszlédi olaszországi képeket töltött fel a Facebook-oldalára. Rubint Réka megmutatta azt is, milyen kezelésen vesz részt, és azt is, hogyan töltődik fel.

Rubint Réka áprilisban, miután a kemoterápiás kezeléstől kihullott a haja, döntött úgy, nem titkolja tovább, hogy beteg és őszintén beszélt a rákdiagnózisáról. Követőinek nagy része támogatja a gyógyulásában, mások kételkednek abban, egyáltalán beteg-e. Réka azóta reagált a vádakra és azt is elmondta, hogy van most, és betekintést engedett olaszországi nyaralásba is. 

Rubint Réka megmutatta, mi ad neki erőt a küzdelemhez.
Rubint Réka megmutatta, mi ad neki erőt a küzdelemhez.
Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka: „Az ott  és energia ad most erőt és újabb lendületet! 

Rubint Réka a minap arról beszélt, hogy június 1-jén májműtéten esett át. Az operációra azért volt szükség, mert az eredetileg a mellüreg középső részén diagnosztizált daganat áttétet képzett Réka tüdejében, majd a májában is. Elmondta, hogy neki is vannak mélypontjai, de jelenleg jól van és hiszi, hogy meggyógyul. Pénteken a háromgyerekes édesanya új fotókkal jelentkezett, ahol megmutatta, mi ad neki erőt a feladatával való megküzdéshez.  

„24 óra sem telt az albumban található 2. fotó és a többi között. Az egyik most készült az Onkológiai osztályon, ahol kezelnek és jelenleg minden héten mTOR gátlót kapok a többi fotó tegnap este Rómában. Az ott összegyűjtött èlmènyek és energia ad most erőt és újabb lendületet! Ezért is mondom Nektek mindig azt, hogy maxoljátok ki a pillanatokat, töltsétek a szívetek szeretettel az időtöket a szeretteitekkel, mert amit nem lehet megvásárolni az az idő! A képek közötti kontraszt óriási , épp olyan, mint az èlet : … egyszer fent, egyszer lent…. Viszont amikor a poklot járod, akkor tanulod a legtöbbet , legyen a pokol az èlet bármely területèn …  Szeretlek Titeket nagyon” − írta. 

Van, aki a halálát kívánja: nem hagyta szó nélkül

Réka a minap egy különösen kegyetlen kommentet mutatott meg Insta-sztorijában. „Mindenkinek van daganatos betegségekben szenvedő, illetve meghalt hozzátartozója!!! Te itt jössz a videóiddal, nyaralásaiddal és jóléteddel!!! A felét, a fele segítséget nem kapja meg a daganatos kistarcsai Juli néni!!! Tudod??? Ha találkoznánk, tudod, szembeköpnélek!!! Jahh, legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!!!” – írta valaki az egyik posztja alá.  „Csak remélni tudom, hogy ha van gyermeke, unokája, akkor nem az Ön példáját fogják követni” – írta a kommentre Réka.

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