Fotókon Armand Duplantis gyönyörű felesége: Desire sikeres modellként épít karriert - Galéria

A 27 éves svéd-amerikai rúdugró és Desire Inglander kapcsolata évek óta tart, 2026 júniusában pedig össze is házasodtak. De ki ez a gyönyörű nő, aki levette a lábáról Armand Duplantist?
Armand Duplantis felesége, Desire Inglander modell és influenszer
Desire Inglander 2001. május 2-án, Stockholmban született. Modellként dolgozik, emellett a közösségi médiában is rendkívül népszerű. Desire a Bromma Gymnasiumban tanult, később a Berghs School of Communication képzésén végzett, ahol tartalommarketinget tanult. A Generation Models ügynökséghez szerződött, és olyan nagy luxus- és szépségmárkákkal dolgozott már együtt, mint a Dior, a Hermès, a Bottega Veneta és a L’Oréal. Duplantisszal együtt rendszeresen feltűnik a nagy divatheteken is.
Desire-t TikTokon több mint egymillióan követik, divattal és életmóddal kapcsolatos tartalmakat gyárt, Instagramon pedig 2026. március 21-én közel 837 ezer követője van.
Mondo Duplantis egy Vogue-fotózáson kérte meg Desire kezét
Armand Duplantis 2024 októberében jegyezte el Desire-t egy East Hampton-i strandon, New Yorkban. A lánykérés különlegessége, hogy egy, a Vogue Scandinavia által szervezett fotózás közben történt. A munka tökéletes fedősztorinak bizonyult, Desire ugyanis egyáltalán nem számított arra, hogy párja egyszer csak letérdel elé. Ráadásul különösen izgatott volt, mert az egyik legnagyobb álma teljesül azzal, hogy Vogue Scandinaviában szerepelhetett.
2026 márciusában derült ki, hogy a pár a stockholmi városházán hivatalosan összekötötte életét, a nagyobb, ünnepélyesebb ceremóniát nyárra tervezték, és meg is tartották júniusban.
Fotókon Armand Duplantis és Desire Inglander esküvője - Kattints a képre a galériáért!
Desire Inglander eleinte visszautasította Duplantist
A pár 2020 júniusában, egy stockholmi ünnepségen találkozott először. Desire akkoriban egyáltalán nem keresett kapcsolatot.
„Éppen akkor érettségiztem, és abban az időben senki nem érdekelt. Ő úgy érezte, azonnal visszautasítottam” – mesélte később a Vogue Scandinaviának.
Duplantis azonban nem adta fel, Snapchaten továbbra is kereste a lányt. Desire végül belement egy randiba, és találkoztak, még mielőtt a sportoló visszautazott volna az Egyesült Államokba. Azóta szinte elválaszthatatlanok, Desire rendszeresen elkíséri férjét a világ különböző pontjain rendezett versenyekre - Budapesten is itt volt.
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