Fotókon Armand Duplantis gyönyörű felesége: Desire sikeres modellként épít karriert - Galéria

A 27 éves svéd-amerikai rúdugró és Desire Inglander kapcsolata évek óta tart, 2026 júniusában pedig össze is házasodtak. De ki ez a gyönyörű nő, aki levette a lábáról Armand Duplantist?

Armand Duplantis és felesége, Desire Inglander

Forrás: AFP

Armand Duplantis felesége, Desire Inglander modell és influenszer

Desire Inglander 2001. május 2-án, Stockholmban született. Modellként dolgozik, emellett a közösségi médiában is rendkívül népszerű. Desire a Bromma Gymnasiumban tanult, később a Berghs School of Communication képzésén végzett, ahol tartalommarketinget tanult. A Generation Models ügynökséghez szerződött, és olyan nagy luxus- és szépségmárkákkal dolgozott már együtt, mint a Dior, a Hermès, a Bottega Veneta és a L’Oréal. Duplantisszal együtt rendszeresen feltűnik a nagy divatheteken is.

Desire-t TikTokon több mint egymillióan követik, divattal és életmóddal kapcsolatos tartalmakat gyárt, Instagramon pedig 2026. március 21-én közel 837 ezer követője van.

Mondo Duplantis egy Vogue-fotózáson kérte meg Desire kezét

Armand Duplantis 2024 októberében jegyezte el Desire-t egy East Hampton-i strandon, New Yorkban. A lánykérés különlegessége, hogy egy, a Vogue Scandinavia által szervezett fotózás közben történt. A munka tökéletes fedősztorinak bizonyult, Desire ugyanis egyáltalán nem számított arra, hogy párja egyszer csak letérdel elé. Ráadásul különösen izgatott volt, mert az egyik legnagyobb álma teljesül azzal, hogy Vogue Scandinaviában szerepelhetett.

2026 márciusában derült ki, hogy a pár a stockholmi városházán hivatalosan összekötötte életét, a nagyobb, ünnepélyesebb ceremóniát nyárra tervezték, és meg is tartották júniusban.

Fotókon Armand Duplantis és Desire Inglander esküvője - Kattints a képre a galériáért!