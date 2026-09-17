Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a gyümölcs megmosásakor – Undorító lesz tőle nagyon hamar

Ahogy hazaviszed, azonnal megtisztítanád a gyümölcsöt a növényvédő-szerektől és a rájuk tapadt szennyeződéstől? Ne tedd! A megmosott gyümölcsök felületén maradó víz ugyanis kedvező környezetet teremt a penész számára. Különösen igaz ez a bogyós gyümölcsökre, amelyek vékony héjuk, valamint magas víz- és cukortartalmuk miatt eleve érzékenyebbek, de az alma is finomabb marad, ha csak evés előtt mosod meg.

Ezt a hibát szinte mindenki elköveti a gyümölcs megmosásakor.

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Nem mindegy mikor mosod meg a gyümölcsöt

A pirosbogyós gyümölcsöket soha ne mosd meg akkor, amikor hazavitted a boltból. A legjobb, ha közvetlenül fogyasztás előtt teszed őket a víz alá. Ha sokáig vizesen állnak, akkor könnyen penészesek lesznek. „A pirosbogyós gyümölcsökön lévő penésztől nem leszel beteg, de rossz lesz tőle az íze és undorító is, tehát ne edd meg” – idézi Judy Simon dietetikust a Sciencing. Nemcsak a bogyósok esetében érdemes azonban óvatosnak lenni.

Az épp szezonális és nagyon egészséges szőlő külsején található, porszerűnek tűnő réteg természetes védőbevonatként szolgál. Ha ezt lemossuk, a gyümölcs fogékonyabbá válhat a mikrobákra, és könnyebben gombásodhat.

Az almán szintén található természetes viaszos réteg, amely a gyümölcs belsejét védi a rovaroktól és a kórokozóktól. A kereskedelmi forgalomba kerülő almákat ezért gyakran pótviasszal kezelik. A védőréteg megőrzése érdekében az almát érdemes hűtőszekrényben tárolni, és csak közvetlenül fogyasztás előtt megmosni.

Az őszibarackhoz és a szilvához hasonló, vékony héjú, puha csonthéjasok szintén könnyen sérülnek. Stephanie Smith fogyasztói élelmiszerbiztonsági szakértő és élelmiszertudományi professzor szerint: „A sérülékeny vagy gyorsan penészedő puha gyümölcsöket és zöldségeket szárazon kell tartani, és csak közvetlenül felhasználás előtt kell megmosni.”

Ha már megmostad, de nem etted meg...

Ha mégis megmosás után teszed a hűtőbe a gyümölcsöt, a felesleges nedvességet mindenképpen távolítsd el róla és ne zsúfold össze egy dobozba. Ha már megjelent a penész, nem minden esetben kell automatikusan az egész zöldséget vagy gyümölcsöt kidobni. „Ha 2,5 cm átmérőjű vagy annál kisebb penészfoltokat látunk az alacsonyabb nedvességtartalmú gyümölcsökben és zöldségekben, például a káposztában, a paprikában vagy a sárgarépában, levághatjuk, és a nem penészes részt megehetjük” – mondja Judy Simon. A bogyós gyümölcsöknél azonban azt javasolja, hogy a láthatóan penészes szemeket dobjuk ki.