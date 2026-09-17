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legenda

Meghalt Deák Bill Gyula: a legendás zenész 77 éves volt

legenda Deák Bill Gyula meghalt
Life.hu
2026.09.17.
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77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus-díjas bluesénekes. Halálhírét a zenész közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtétet követően váratlanul hunyt el.

„Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt” – olvasható a bejegyzésben. A család egyelőre időt kért a gyász feldolgozásához, a búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.

Meghalt Deák Bill Gyula
Meghalt Deák Bill Gyula
Forrás: Facebook

„Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, amíg hírt adunk az búcsúzás részleteiről”tették hozzá.

Deák Bill Gyula 77 éves volt

Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán. Fiatalon a Beatles zenéjét hallgatta, később a Rolling Stones révén került közelebb a rockhoz, majd a blues is meghatározóvá vált számára.

„A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt” – vallotta.

Fiatalon énektanárokhoz is járt, a Rockbook szerint azonban tanárai operaénekest szerettek volna nevelni belőle, ezért abbahagyta a klasszikus énektanulást. Zenei világára Jimi Hendrix mellett Radics Béla és Orszáczky Miklós is nagy hatással volt.

Pályáját a kőbányai Sztár együttesben kezdte, ahol külföldi dalokat énekelt. Később dzsesszénekesként megfordult a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban is, első komolyabb együttesének azonban a Syrius számított.

A közönség később a magyar blues egyik legfontosabb alakjaként, sokan egyenesen a műfaj hazai királyaként emlegették. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel is fellépett.

Deák Bill Gyula halálával a magyar blues egyik legismertebb és legjellegzetesebb hangú előadója távozott.

 

 

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