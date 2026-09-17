Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 17., csütörtök Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
mosoly

Csálé, hiányos, sárga: ezek a sztárok messze nem tökéletes fogsorral indultak – Galéria

mosoly nicolas cage Cristiano Ronaldo Johnny Depp Morgan Freeman fog Tom Cruise
Nagy Anna
2026.09.17.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A vörös szőnyegen ma már szinte alapkövetelménynek tűnik a vakítóan fehér, szabályos mosoly, pedig még a legnagyobb sztárok sem így kezdték. Tom Cruise fogai például egészen másképp festettek karrierje elején, de Cristiano Ronaldo régi fotói is tartogatnak meglepetést. Mutatjuk a sztárokat tökéletlen fogsorral.

Ha megnézzük a sztárok évtizedekkel ezelőtt készült fotóit, hamar kiderül, mennyit változott a szépségideál – és persze maguk a hírességek is. Tom Cruise fogai ma már tökéletesek, fiatal színészként azonban szabálytalanabb fogsorral állt a kamerák elé. És nincs egyedül: több sztár mosolya is szolgáltatott korábban beszédtémát. A rossz fogú sztárok régi képeit nézve pedig talán valamivel emberközelibbnek tűnik az a világ, amelyben ma szinte hibátlan külsővel látjuk őket.

Morgan Freeman és Tom Cruise fogai sem voltak hibátlanok.
Morgan Freeman és Tom Cruise fogai sem voltak hibátlanok.
Forrás: NORTHFOTO/AAD | NORTHFOTO/Armando Gallo Í Shutterstock

Tom Cruise fogai sem voltak mindig tökéletesek, és nem ő az egyetlen

Nehéz elképzelni Tom Cruise-t a jellegzetes széles mosolya nélkül, pedig pályája elején egészen más fogsorral láthattuk. Az 1983-as A kívülállók című filmben különösen jól látszanak szabálytalan és sérült fogai. Később a színész a fogszabályozást is bevállalta, és mára már neki is tökéletes hollywoodi mosolya van, ahogy Cristiano Ronaldonak is, de ez sem volt mindig így. Ő ma már nemcsak futballsztár, hanem igazi divatikon is, akit szinte mindig kifogástalan külsővel látunk. Olyan luxus veszi körül, hogy menyasszonya, Georgina Rodríguez ujjára is egy elképesztő méretű gyémántgyűrű került az eljegyzésükkor. A korai fotóin azonban még egészen más Ronaldo mosolyog vissza ránk: fiatalon fogai szabálytalanabbak voltak, és egy felső foga is hiányzott. 

Morgan Freeman, Nicolas Cage és Johnny Depp mosolya sem volt mindig vakító, az ő életükben is volt olyan időszak, amikor a fogsoruk bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. Az öt híresség régi képei jól mutatják, hogy a tökéletes hollywoodi mosoly nem volt mindig elvárás, mára már azonban mindenkinek szinte világító fogsora lett. 

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, milyenek voltak a sztárok nem tökéletes fogsorral:

Cristiano Ronaldo megpróbálta takargatni fogsorát, de azért látszik, hogy 2004-ben még nem volt olyan hibátlan a mosolya.
Johnny Depp 2024-ben villantott szinte fekete fogsort, azóta természetesen az övé is hófehér.
Morgan Freeman színésznek sem voltak még világító fogai 2006-ban.
Nicolas Cage oldalsó foga pedig hiányzott 1987-ben.
Tom Cruise 1983-ban, meglehetősen problémás fogsorral.
1 / 5
Cristiano Ronaldo megpróbálta takargatni fogsorát, de azért látszik, hogy 2004-ben még nem volt olyan hibátlan a mosolya.
LLUIS GENE / AFP

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Diana öccse kitálalt: döbbenetes dolgot mondott neki Károly a hercegné halála után

Diana hercegné öccse súlyos állítást fogalmazott meg hamarosan megjelenő könyvében III. Károly királyról.

Így néznek ki Hollywood egykori és mai szőke bombázói: ők vették át Marilyn Monroe és Pamela Anderson helyét

Hollywood nőideálja évtizedről évtizedre változik, egyvalami azonban feltűnően állandó: a szőke bombázók iránti rajongás. Sydney Sweeney napjaink egyik legfelkapottabb sztárja, de ha mellé tesszük a múlt legendás szépségeit, meglepően ismerős kép rajzolódik ki.

A turisták szerint ezeken a helyeken ne számíts semmi jóra – Magyarország is felkerült a legrosszabb úti célok listájára

Egy gyönyörű város, fantasztikus ételek és világhírű látnivalók sem feltétlenül mentenek meg egy nyaralást, ha közben úgy érzed, a helyiek legszívesebben hazaküldenének.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu