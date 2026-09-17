Csálé, hiányos, sárga: ezek a sztárok messze nem tökéletes fogsorral indultak – Galéria

Ha megnézzük a sztárok évtizedekkel ezelőtt készült fotóit, hamar kiderül, mennyit változott a szépségideál – és persze maguk a hírességek is. Tom Cruise fogai ma már tökéletesek, fiatal színészként azonban szabálytalanabb fogsorral állt a kamerák elé. És nincs egyedül: több sztár mosolya is szolgáltatott korábban beszédtémát. A rossz fogú sztárok régi képeit nézve pedig talán valamivel emberközelibbnek tűnik az a világ, amelyben ma szinte hibátlan külsővel látjuk őket.

Morgan Freeman és Tom Cruise fogai sem voltak hibátlanok.

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Tom Cruise fogai sem voltak mindig tökéletesek, és nem ő az egyetlen

Nehéz elképzelni Tom Cruise-t a jellegzetes széles mosolya nélkül, pedig pályája elején egészen más fogsorral láthattuk. Az 1983-as A kívülállók című filmben különösen jól látszanak szabálytalan és sérült fogai. Később a színész a fogszabályozást is bevállalta, és mára már neki is tökéletes hollywoodi mosolya van, ahogy Cristiano Ronaldonak is, de ez sem volt mindig így. Ő ma már nemcsak futballsztár, hanem igazi divatikon is, akit szinte mindig kifogástalan külsővel látunk. Olyan luxus veszi körül, hogy menyasszonya, Georgina Rodríguez ujjára is egy elképesztő méretű gyémántgyűrű került az eljegyzésükkor. A korai fotóin azonban még egészen más Ronaldo mosolyog vissza ránk: fiatalon fogai szabálytalanabbak voltak, és egy felső foga is hiányzott.

Morgan Freeman, Nicolas Cage és Johnny Depp mosolya sem volt mindig vakító, az ő életükben is volt olyan időszak, amikor a fogsoruk bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. Az öt híresség régi képei jól mutatják, hogy a tökéletes hollywoodi mosoly nem volt mindig elvárás, mára már azonban mindenkinek szinte világító fogsora lett.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, milyenek voltak a sztárok nem tökéletes fogsorral: