Friss fotókon Meghan Markle angliai élete: a hercegné barátnője mutatta meg, hogyan élnek - Galéria

Kelly McKee Zajfen több mint húsz éve ismeri Meghan Markle-t, és úgy tűnik, az elsők között látogathatta meg barátnőjét az Egyesült Királyságban. Az utazásra márciusban született kisfia, Jack is elkísérte. Az Instagramon közzétett fotókon pedig Meghan Markle és Harry herceg mellett a kisfiú és Lilibet is feltűnik.
Kelly bejegyzésében azt írta, csodálatosan érezték magukat Angliában, és különösen sokat jelentett neki, hogy legjobb barátnőjével együtt fedezhette fel az országot.
„Annyira különleges volt egy kicsit belekóstolni ebbe a varázslatos helybe a legjobb barátnőmmel, ráadásul az én drága Jackem is velünk tarthatott a kalandban. Pontosan erre a családdal töltött időre volt szüksége a szívemnek. Egy kis krumplipürével, fish and chipsszel megspékelve! Az egész feltöltötte a szívemet” – írta.
Ezután az Egyesült Királyságban élőknek is üzent:
„UK, nagyon jó voltál hozzánk. Tele szívvel távozunk, és egy darabot biztosan itt is hagyunk belőle. Mindenkinek, akivel találkoztunk vagy összefutottunk: köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtátok a barátnőmet. Gyönyörű volt ezt látni. Neki is hiányoztatok” - írta bejegyzésében Kelly McKee Zajfen.
Meghan Markle barátnője megmutatta, milyen az élet Angliában
A szerda este megosztott képek egyikén Meghan egy hagyományos angol vidéki pubnak tűnő helyen tartja a karjában a kisfiút. Az asztalon egy félig elfogyasztott fish and chips is látható. Egy másik fotón Harry herceg játszik Jackkel a földön. Lilibet hercegnő is feltűnik az egyik képen, éppen a kisbabával foglalkozik.
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