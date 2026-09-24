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Friss fotókon Meghan Markle angliai élete: a hercegné barátnője mutatta meg, hogyan élnek - Galéria

brit királyi család Anglia Meghan Markle
Horváth Angéla
2026.09.24.
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Új fotók kerültek elő Meghan Markle és Harry herceg angliai mindennapjairól. A képeket Meghan Markle egyik legjobb barátnője, Kelly McKee Zajfen osztotta meg, aki kisfiával látogatta meg a hercegi párt.

Kelly McKee Zajfen több mint húsz éve ismeri Meghan Markle-t, és úgy tűnik, az elsők között látogathatta meg barátnőjét az Egyesült Királyságban. Az utazásra márciusban született kisfia, Jack is elkísérte. Az Instagramon közzétett fotókon pedig Meghan Markle és Harry herceg mellett a kisfiú és Lilibet is feltűnik.

Kelly McKee Zajfen, Meghan Markle legjobb barátnője a kisfiával Angliában járt
Kelly McKee Zajfen, Meghan Markle legjobb barátnője a kisfiával Angliában járt
Forrás: Instagram

Kelly bejegyzésében azt írta, csodálatosan érezték magukat Angliában, és különösen sokat jelentett neki, hogy legjobb barátnőjével együtt fedezhette fel az országot.

„Annyira különleges volt egy kicsit belekóstolni ebbe a varázslatos helybe a legjobb barátnőmmel, ráadásul az én drága Jackem is velünk tarthatott a kalandban. Pontosan erre a családdal töltött időre volt szüksége a szívemnek. Egy kis krumplipürével, fish and chipsszel megspékelve! Az egész feltöltötte a szívemet” írta.

Ezután az Egyesült Királyságban élőknek is üzent:

„UK, nagyon jó voltál hozzánk. Tele szívvel távozunk, és egy darabot biztosan itt is hagyunk belőle. Mindenkinek, akivel találkoztunk vagy összefutottunk: köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtátok a barátnőmet. Gyönyörű volt ezt látni. Neki is hiányoztatok” - írta bejegyzésében Kelly McKee Zajfen.

Meghan Markle barátnője megmutatta, milyen az élet Angliában

A szerda este megosztott képek egyikén Meghan egy hagyományos angol vidéki pubnak tűnő helyen tartja a karjában a kisfiút. Az asztalon egy félig elfogyasztott fish and chips is látható. Egy másik fotón Harry herceg játszik Jackkel a földön. Lilibet hercegnő is feltűnik az egyik képen, éppen a kisbabával foglalkozik.

Kattints a képre a galériáért!

Harry herceg és Jack játszanak
Kelly McKee Zajfen, Lilibet és a kis Jack
Kelly McKee Zajfen és kisfia, Jack
Kelly McKee Zajfen és kisfia, Jack
Meghan Markle és a kis Jack
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Meghan Maarkle-t meglátogatta a legjobb barátnője Angliában
Instagram

 

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