Friss fotókon Meghan Markle angliai élete: a hercegné barátnője mutatta meg, hogyan élnek - Galéria

Kelly McKee Zajfen több mint húsz éve ismeri Meghan Markle-t, és úgy tűnik, az elsők között látogathatta meg barátnőjét az Egyesült Királyságban. Az utazásra márciusban született kisfia, Jack is elkísérte. Az Instagramon közzétett fotókon pedig Meghan Markle és Harry herceg mellett a kisfiú és Lilibet is feltűnik.

Kelly McKee Zajfen, Meghan Markle legjobb barátnője a kisfiával Angliában járt

Forrás: Instagram

Kelly bejegyzésében azt írta, csodálatosan érezték magukat Angliában, és különösen sokat jelentett neki, hogy legjobb barátnőjével együtt fedezhette fel az országot.

„Annyira különleges volt egy kicsit belekóstolni ebbe a varázslatos helybe a legjobb barátnőmmel, ráadásul az én drága Jackem is velünk tarthatott a kalandban. Pontosan erre a családdal töltött időre volt szüksége a szívemnek. Egy kis krumplipürével, fish and chipsszel megspékelve! Az egész feltöltötte a szívemet” – írta.

Ezután az Egyesült Királyságban élőknek is üzent:

„UK, nagyon jó voltál hozzánk. Tele szívvel távozunk, és egy darabot biztosan itt is hagyunk belőle. Mindenkinek, akivel találkoztunk vagy összefutottunk: köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadtátok a barátnőmet. Gyönyörű volt ezt látni. Neki is hiányoztatok” - írta bejegyzésében Kelly McKee Zajfen.

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A szerda este megosztott képek egyikén Meghan egy hagyományos angol vidéki pubnak tűnő helyen tartja a karjában a kisfiút. Az asztalon egy félig elfogyasztott fish and chips is látható. Egy másik fotón Harry herceg játszik Jackkel a földön. Lilibet hercegnő is feltűnik az egyik képen, éppen a kisbabával foglalkozik.

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