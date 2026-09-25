Októberben felrobban a mozi: Anne Hathaway élete legsötétebb szerepében tér vissza, Tom Cruise felismerhetetlen

A filmpremierek októberben is tartogatnak érdekességeket: a mozik és a streamingplatformok olyan produkciókkal készülnek, amelyek között mindenki találhat kedvére valót. Az októberi filmpremierek egyik legjobban várt darabja a Colleen Hoover bestselleréből készült Verity, de a Netflix új thrillere és Tom Cruise szokatlan szerepvállalása is tartogathat meglepetéseket.
- Tom Cruise a Digger című szatirikus vígjátékban egy különc olajmilliárdos bőrébe bújik.
- Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével érkezik a Verity, amelyben semmi sem az, aminek látszik.
- A Netflix Állatok című thrillerében Ben Affleck és Kerry Washington elrabolt gyermeküket próbálják megmenteni.
- Jessica Chastain egyszerre alakít egy szerető édesanyát és annak démoni hasonmását A másik mami című horrorfilmben.
- A romantikus történetek kedvelőit az Amazon Prime új filmje, a Love of Your Life várja, amely a gyász utáni újrakezdésről szól.
Filmpremierek októberre: ezeket mindeképpen érdemes megnézned
A következő hetekben a romantikától a természetfeletti rettegésig szinte minden műfaj képviselteti magát. Összegyűjtöttünk nyolc októberi premiert, megjelenési sorrendben, hogy könnyebben megtervezhesd a következő moziestet, vagy kiválaszthasd, mit nézz meg otthon.
Digger – Tom Cruise olyan szerepben tér vissza, amilyenben még nem láttuk
- Október 1.
- Hol nézhető? Mozi
- Műfaj: Amerikai kaland-vígjáték
- Játékidő: 129 perc
Tom Cruise az elmúlt évtizedben szinte összeforrt a látványos akciójelenetekkel, most azonban egészen más oldalát mutatja meg. Alejandro G. Iñárritu szatirikus vígjátékában Digger Rockwellt, egy különc olajmilliárdost alakít, akinek vállalata klímaváltozással összefüggő katasztrófát idézett elő. Az amerikai elnök (John Goodman) éppen őt bízza meg azzal, hogy hozza helyre a pusztítást.
A milliárdosnak nővére (Sandra Hüller) és egy kormányzati tudós (Riz Ahmed) segít a lehetetlennek tűnő küldetésben. A Birdman és A visszatérő rendezőjének új filmjében Cruise a megszokott akcióhős helyett egy groteszk, különös figurát formál meg, ráadásul annyi maszkkal az arcán, hogy első pillantásra alig lehet felismerni.
Nemrég ez a film azért került a középpontba, mert a Londoni bemutatóján Katalin hercegné mindenkit túlragyogott.
Verity – Anne Hathaway hátborzongató thrillerében senki sincs biztonságban
- Október 1.
- Hol nézhető? Mozi
- Műfaj: Amerikai romantikus, bűnügyi misztikus film
- Játékidő: 117 perc
Colleen Hoover rajongói újabb filmadaptációnak örülhetnek, ám a Verity egészen más hangulatot ígér, mint az írónő korábbi történetei. Anne Hathaway – aki idén már szerepelt Az ördög Pradát visel 2-ben és az Odüsszeiában is – egy sikeres írónőt alakít, aki balesetet szenved, és kómába esik, mielőtt befejezhetné népszerű könyvsorozatának utolsó részét. Férje (Josh Hartnett) ezért felkér egy szellemírót (Dakota Johnson), hogy fejezze be a regényt.
Amikor a fiatal nő beköltözik a házaspár otthonába, egyre nyugtalanítóbb dolgokra lesz figyelmes, és gyanítani kezdi, hogy Verity állapota talán nem is olyan súlyos, mint amilyennek látszik. Hartnett szerint a történet szexi, titokzatos, kissé gótikus és félelmetes, ráadásul számos meglepetést tartogat a nézők számára.
A másik mami – Jessica Chastain démoni hasonmása garantáltan rád hozza a frászt
- Október 8.
- Hol nézhető? Mozi
- Műfaj: Amerikai misztikus horrorfilm
- Játékidő: 93 perc
Az októberi horrorfilmek között különösen hátborzongatónak ígérkezik A másik mami, amely Josh Malerman regényéből készült. A rendező Rob Savage, a producer pedig James Wan, aki többek között a Fűrész és az Insidious világát is jegyzi. A főszereplő Jessica Chastain ráadásul kettős szerepben tűnik fel: ő alakítja Ursulát, a nyolcéves Bela édesanyját, valamint a nő démoni hasonmását.
A természetfeletti lény akkor lép kapcsolatba a kislánnyal, amikor senki más nincs a közelében, a család pedig hamarosan elképzelhetetlen helyzetbe kerül. Savage szerint a történet központi kérdése az, hogyan reagálna egy átlagos család, ha valóban ilyen rettenetes eseményekkel kellene szembenéznie. A film a hétköznapi szülői félelmeket ötvözi a természetfeletti horrorral.
Állatok – Ben Affleck új Netflix-thrillerében egy gyermekrablás mindent megváltoztat
- Október 9.
- Hol nézhető? Netflix
- Műfaj: Thriller
- Játékidő: 106 perc
Mark Kimball (Ben Affleck) Los Angeles-i polgármesterjelöltnek látszólag mindene megvan: sikeres politikai karrier és szerető család várja otthon. Élete azonban egyetlen pillanat alatt rémálommá változik, amikor ismeretlenek elrabolják a kisfiát. Az emberrablók hatalmas váltságdíjat követelnek, Mark és felesége, Abigail (Kerry Washington) pedig kétségbeesett versenyfutásba kezd az idővel.
A házaspárnak azonban nemcsak a gyermekük életéért kell küzdenie, hanem saját múltjával is szembe kell néznie. A válsághelyzet ugyanis olyan sötét titkokat hoz felszínre, amelyek az egész családot veszélybe sodorhatják. A Netflix új thrillerében minden döntésnek súlyos következményei lehetnek, és egyáltalán nem biztos, hogy a szülők megmenthetik a fiukat anélkül, hogy közben mindent elveszítenének.
Love of Your Life – Egy tragédia után újra rátalálhat a szerelemre?
- Október 14.
- Hol nézhető? Amazon Prime
- Műfaj: Amerikai romantikus dráma
- Játékidő: 106 perc
Maya fiatal ápolónő, aki boldog házasságban él férjével, Charlie-val, ám egy váratlan tragédia mindent megváltoztat. Miután elveszíti szerelmét, képtelen tovább élni korábbi életét, ezért úgy dönt, maga mögött hagyja az Egyesült Államokat. Portugáliába költözik, ahol megpróbálja feldolgozni a veszteséget, és újra megtalálni önmagát.
Az új környezetben megismerkedik Felixszel, egy megértő és vonzó férfival, aki lassan egyre fontosabb szerepet tölt be az életében. Maya fokozatosan megtanul ismét bízni másokban, és ráébred, hogy a gyász után is van lehetőség a boldogságra. A Love of Your Life megható romantikus dráma a veszteségről, az újrakezdésről és arról, hogy a szerelem akkor is ránk találhat, amikor már lemondtunk róla.
The Social Reckoning – A Facebook sötét titkai ismét a mozivászonra kerülnek
- Október 15.
- Hol nézhető? Mozi
- Műfaj: Amerikai thriller
- Játékidő: 112 perc
A 2010-es A közösségi háló után Aaron Sorkin ismét a Facebook világába kalauzolja a nézőket, ezúttal azonban nem a vállalat megalapítása áll a középpontban. A The Social Reckoning Frances Haugen történetét dolgozza fel, aki a Facebook alkalmazottjaként olyan belső dokumentumokat szivárogtatott ki, amelyek a közösségi média káros hatásaira világítottak rá. Haugent az Anora című filmért Oscar-díjat nyert Mikey Madison alakítja.
Mark Zuckerberg szerepét ezúttal nem Jesse Eisenberg, hanem az Utódlásból ismert Jeremy Strong játssza. Sorkin nemcsak a forgatókönyvet írta, hanem a rendezői széket is elfoglalta. A New York Timesnak adott interjújában elárulta, hogy Strong annyira beleélte magát a szerepébe, hogy a forgatás során szinte teljesen átvette az általa elképzelt Zuckerberg viselkedését.
Street Fighter – Jason Momoa zöld szörnyetegként lép ringbe
- Október 15.
- Hol nézhető? Mozi
- Műfaj: Amerikai fantasy-vígjáték
- Játékidő: 119 perc
A videojátékokból készült filmek sikere után a Capcom legendás verekedős játéka is újabb mozis feldolgozást kap. A Street Fighter korábbi, 1994-es változatában Jean-Claude Van Damme és Kylie Minogue szerepelt, az új produkcióban azonban egészen más sztárgárda veszi át a helyüket. Noah Centineo és Andrew Koji mellett Jason Momoa is feltűnik, méghozzá a zöld bőrű Blanka szerepében.
A filmet Kitao Sakurai rendezi, aki a Bad Trip és a The Eric André Show révén már bizonyította, hogy nem riad vissza a szürreális humortól. Az új Street Fighter ezért a látványos harcjelenetek mellett különös, komikus pillanatokat is ígér. Sakurai elmondása szerint az alkotók kifejezetten olyan videojáték-adaptációt szerettek volna készíteni, amely eltér a megszokott filmes sablonoktól.
Tenzing – A Mount Everest meghódításának története új szemszögből
- Október 16.
- Hol nézhető? Apple TV
- Műfaj: Ausztrál életrajzi kalandfilm
- Játékidő: 126 perc
A Mount Everest 1953-as meghódításáról legtöbbször Edmund Hillary neve jut eszünkbe, pedig a történelmi csúcstámadásban egy másik hegymászó is kulcsszerepet játszott. Jennifer Peedom életrajzi kalandfilmje Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) történetét helyezi a középpontba, miközben bemutatja Hillaryvel (Tom Hiddleston) kialakult barátságát és közös expedíciójukat.
A látványos produkció a világ legmagasabb hegyének meghódítását olyan ember szemszögéből meséli el, akinek szerepe nélkül a történelmi siker sem valósulhatott volna meg. A két hegymászó kapcsolata és a szélsőséges körülmények között vállalt kockázatok egyaránt fontos szerepet kapnak. A Tenzing nemcsak a természet lenyűgöző erejét, hanem a kitartás és az együttműködés jelentőségét is bemutatja.