Októberben felrobban a mozi: Anne Hathaway élete legsötétebb szerepében tér vissza, Tom Cruise felismerhetetlen

A filmpremierek októberben is tartogatnak érdekességeket: a mozik és a streamingplatformok olyan produkciókkal készülnek, amelyek között mindenki találhat kedvére valót. Az októberi filmpremierek egyik legjobban várt darabja a Colleen Hoover bestselleréből készült Verity, de a Netflix új thrillere és Tom Cruise szokatlan szerepvállalása is tartogathat meglepetéseket.

Filmpremierek októberre: sok izgalmas mozi vár ránk.

Forrás: Profimedia | JLPPA / Bestimage Warner Bros.

Tom Cruise a Digger című szatirikus vígjátékban egy különc olajmilliárdos bőrébe bújik.

Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplésével érkezik a Verity, amelyben semmi sem az, aminek látszik.

A Netflix Állatok című thrillerében Ben Affleck és Kerry Washington elrabolt gyermeküket próbálják megmenteni.

Jessica Chastain egyszerre alakít egy szerető édesanyát és annak démoni hasonmását A másik mami című horrorfilmben.

A romantikus történetek kedvelőit az Amazon Prime új filmje, a Love of Your Life várja, amely a gyász utáni újrakezdésről szól.

Filmpremierek októberre: ezeket mindeképpen érdemes megnézned

A következő hetekben a romantikától a természetfeletti rettegésig szinte minden műfaj képviselteti magát. Összegyűjtöttünk nyolc októberi premiert, megjelenési sorrendben, hogy könnyebben megtervezhesd a következő moziestet, vagy kiválaszthasd, mit nézz meg otthon.

Digger – Tom Cruise olyan szerepben tér vissza, amilyenben még nem láttuk

Október 1.

Hol nézhető? Mozi

Műfaj: Amerikai kaland-vígjáték

Játékidő: 129 perc

Tom Cruise az elmúlt évtizedben szinte összeforrt a látványos akciójelenetekkel, most azonban egészen más oldalát mutatja meg. Alejandro G. Iñárritu szatirikus vígjátékában Digger Rockwellt, egy különc olajmilliárdost alakít, akinek vállalata klímaváltozással összefüggő katasztrófát idézett elő. Az amerikai elnök (John Goodman) éppen őt bízza meg azzal, hogy hozza helyre a pusztítást.

A milliárdosnak nővére (Sandra Hüller) és egy kormányzati tudós (Riz Ahmed) segít a lehetetlennek tűnő küldetésben. A Birdman és A visszatérő rendezőjének új filmjében Cruise a megszokott akcióhős helyett egy groteszk, különös figurát formál meg, ráadásul annyi maszkkal az arcán, hogy első pillantásra alig lehet felismerni.