Hobo megrendítő sorokkal búcsúzott Deák Bill Gyulától: váratlanul érte zenésztársa halála

Hobo a Facebook-oldalán idézte fel, hogy Deák Bill Gyula még tavaly év végén, felesége halála után kereste meg azzal az ötlettel, hogy ismét dolgozzanak együtt.
„Tavaly év végén, a felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit. Erre sajnos már nem kerülhet sor. Mivel a halálhíre ma reggel lecsapott rám, ennél többet most nem tudok kinyögni. (Nézzék ezt el nekem.) De szeretnék egy hosszabb anyagot is írni, ha majd kiheverem ezt a sokkot” - írta.
Hobo és Deák Bill Gyula közös múltja évtizedekre nyúlik vissza
Deák Bill Gyulát 1979-ben a néhai Póka Egon mutatta be a Hobónak, Bill pedig hamar a zenekar meghatározó tagjává vált. Olyan fontos lemezek elkészítésében vett részt, mint a Kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat.
A 77 éves Deák Bill Gyula az év második felére több fellépést is tervezett. Halála váratlanul érte a rajongókat és pályatársait is.