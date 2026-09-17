Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 17., csütörtök Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
legenda

Hobo megrendítő sorokkal búcsúzott Deák Bill Gyulától: váratlanul érte zenésztársa halála

legenda Deák Bill Gyula Hobo
Life.hu
2026.09.17.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Földes László Hobo rövid, megrendítő bejegyzéssel búcsúzott egykori zenésztársától, Deák Bill Gyulától. A 77 évesen elhunyt bluesénekes halálhíre annyira váratlanul érte, hogy egyelőre képtelen hosszabban írni róla.

Hobo a Facebook-oldalán idézte fel, hogy Deák Bill Gyula még tavaly év végén, felesége halála után kereste meg azzal az ötlettel, hogy ismét dolgozzanak együtt.

Deák Bill Gyula halála váratlanul érte Földes László Hobót
Deák Bill Gyula halála váratlanul érte Földes László Hobót
Forrás: Facebook

„Tavaly év végén, a felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit. Erre sajnos már nem kerülhet sor. Mivel a halálhíre ma reggel lecsapott rám, ennél többet most nem tudok kinyögni. (Nézzék ezt el nekem.) De szeretnék egy hosszabb anyagot is írni, ha majd kiheverem ezt a sokkot” - írta.

Hobo és Deák Bill Gyula közös múltja évtizedekre nyúlik vissza

Deák Bill Gyulát 1979-ben a néhai Póka Egon mutatta be a Hobónak, Bill pedig hamar a zenekar meghatározó tagjává vált. Olyan fontos lemezek elkészítésében vett részt, mint a Kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat.

A 77 éves Deák Bill Gyula az év második felére több fellépést is tervezett. Halála váratlanul érte a rajongókat és pályatársait is. 

Meghalt Deák Bill Gyula: a legendás zenész 77 éves volt

77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisjus-díjas bluesénekes. Halálhírét a zenész közösségi oldalán jelentették be, ahol azt írták, egy sikeresnek mondott műtétet követően váratlanul hunyt el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu