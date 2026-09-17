Hobo megrendítő sorokkal búcsúzott Deák Bill Gyulától: váratlanul érte zenésztársa halála

Hobo a Facebook-oldalán idézte fel, hogy Deák Bill Gyula még tavaly év végén, felesége halála után kereste meg azzal az ötlettel, hogy ismét dolgozzanak együtt.

Deák Bill Gyula halála váratlanul érte Földes László Hobót

Forrás: Facebook

„Tavaly év végén, a felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit. Erre sajnos már nem kerülhet sor. Mivel a halálhíre ma reggel lecsapott rám, ennél többet most nem tudok kinyögni. (Nézzék ezt el nekem.) De szeretnék egy hosszabb anyagot is írni, ha majd kiheverem ezt a sokkot” - írta.

Hobo és Deák Bill Gyula közös múltja évtizedekre nyúlik vissza

Deák Bill Gyulát 1979-ben a néhai Póka Egon mutatta be a Hobónak, Bill pedig hamar a zenekar meghatározó tagjává vált. Olyan fontos lemezek elkészítésében vett részt, mint a Kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat.

A 77 éves Deák Bill Gyula az év második felére több fellépést is tervezett. Halála váratlanul érte a rajongókat és pályatársait is.