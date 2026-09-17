Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeik miatt marakodnak: puskaporos közöttük a hangulat

Harry herceg és Meghan Markle ugyanazt szeretné: megvédeni Archie-t és Lilibetet. Abban azonban már korántsem értenek egyet, hogyan tegyék ezt. Egy hozzájuk közel álló forrás szerint Harry számára a lehető legnagyobb magánélet jelenti a biztonságot, Meghan viszont sokkal nagyobb nyilvánosságra vágyik. A pár között puskaporos a hangulat, mivel az egykori színésznő egyre többször cselekszik saját elvei szerint, és ezt azzal magyarázza, hogy az időnként megosztott, gondosan kiválasztott családi pillanatokkal tarthatnák kézben a gyerekek körüli érdeklődést.

Puskaporos a hangulat Meghan Markle és Harry herceg között: gyerekeik miatt veszekednek.

Forrás: ANADOLU AGENCY

Harry herceg és Meghan Markle veszekedése: gyerekei miatt dúl a háború

A nézetkülönbség egyik oka az lehet, hogy a házaspár teljesen másként ismerte meg a hírnevet. Harry gyerekkorától kezdve kamerák, címlapok és világszintű érdeklődés kereszttüzében élt, miközben Harry herceg felesége, Meghan Markle felnőttként, színésznőként építette fel nyilvános karrierjét.

„Harry és Meghan szinte teljesen ellentétes élettapasztalatokból indulnak ki, és valójában ez áll a nézeteltérés középpontjában” – állította a forrás.

Harry állítólag azt szeretné, hogy Archie és Lilibet később maguk dönthessék el, mennyit mutatnak meg az életükből.

Attól tart, hogy a gyerekkorukban nyilvánosságra kerülő fotók és videók olyan közszereplői identitást alakíthatnak ki körülöttük, amelytől később már nehéz megszabadulni. A forrás szerint ezért számára nem egyetlen fénykép vagy közösségi médiás bejegyzés jelenti a problémát, hanem az, milyen elvárást teremthet a rendszeres betekintés Harry herceg gyerekei életébe.

Meghan Markle szerint a teljes titkolózás visszaüthet

Meghan Markle egészen más oldalról közelíti meg a kérdést. Úgy véli, Archie és Lilibet – akiket most vettek ki a méregdrága magániskolából – a származásuk miatt akkor is érdekelni fogja az embereket, ha szüleik semmit nem mutatnak belőlük. Sőt, szerinte a teljes elzárkózás még tovább növelheti a találgatásokat és a kíváncsiságot.

Meghan ezért egyfajta középutat tartana megfelelőnek: időnként megmutatna gondosan kiválasztott családi pillanatokat, miközben gyermekeik magánéletét továbbra is védenék.

A forrás hangsúlyozta, hogy ez szerinte egyáltalán nem jelenti azt, hogy Archie-ból vagy Lilibetből tudatosan hírességet szeretne nevelni.