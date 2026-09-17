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Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeik miatt marakodnak: puskaporos közöttük a hangulat

Harry herceg és Meghan Markle visszatértek, de Károly király semmit nem reagált.
Getty Images AsiaPac - Asanka Ratnayake
királyi család Archie herceg Meghan Markle Lilibet Diana Harry herceg
Nagy Anna
2026.09.17.
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Újabb kérdésben lehet komoly nézetkülönbség Sussexék között, ezúttal ráadásul Archie és Lilibet jövője a tét. Harry herceg és Meghan Markle elképzelései nem egyeznek a gyereknevelésről.

Harry herceg és Meghan Markle ugyanazt szeretné: megvédeni Archie-t és Lilibetet. Abban azonban már korántsem értenek egyet, hogyan tegyék ezt. Egy hozzájuk közel álló forrás szerint Harry számára a lehető legnagyobb magánélet jelenti a biztonságot, Meghan viszont sokkal nagyobb nyilvánosságra vágyik. A pár között puskaporos a hangulat, mivel az egykori színésznő egyre többször cselekszik saját elvei szerint, és ezt azzal magyarázza, hogy az időnként megosztott, gondosan kiválasztott családi pillanatokkal tarthatnák kézben a gyerekek körüli érdeklődést.

Meghan Markle és Harry herceg Londonban.
Puskaporos a hangulat Meghan Markle és Harry herceg között: gyerekeik miatt veszekednek.
Forrás: ANADOLU AGENCY

Harry herceg és Meghan Markle veszekedése: gyerekei miatt dúl a háború

A nézetkülönbség egyik oka az lehet, hogy a házaspár teljesen másként ismerte meg a hírnevet. Harry gyerekkorától kezdve kamerák, címlapok és világszintű érdeklődés kereszttüzében élt, miközben Harry herceg felesége, Meghan Markle felnőttként, színésznőként építette fel nyilvános karrierjét.

„Harry és Meghan szinte teljesen ellentétes élettapasztalatokból indulnak ki, és valójában ez áll a nézeteltérés középpontjában” – állította a forrás.

Harry állítólag azt szeretné, hogy Archie és Lilibet később maguk dönthessék el, mennyit mutatnak meg az életükből. 

Attól tart, hogy a gyerekkorukban nyilvánosságra kerülő fotók és videók olyan közszereplői identitást alakíthatnak ki körülöttük, amelytől később már nehéz megszabadulni. A forrás szerint ezért számára nem egyetlen fénykép vagy közösségi médiás bejegyzés jelenti a problémát, hanem az, milyen elvárást teremthet a rendszeres betekintés Harry herceg gyerekei életébe.

Meghan Markle szerint a teljes titkolózás visszaüthet

Meghan Markle egészen más oldalról közelíti meg a kérdést. Úgy véli, Archie és Lilibet – akiket most vettek ki a méregdrága magániskolából – a származásuk miatt akkor is érdekelni fogja az embereket, ha szüleik semmit nem mutatnak belőlük. Sőt, szerinte a teljes elzárkózás még tovább növelheti a találgatásokat és a kíváncsiságot.

Meghan ezért egyfajta középutat tartana megfelelőnek: időnként megmutatna gondosan kiválasztott családi pillanatokat, miközben gyermekeik magánéletét továbbra is védenék. 

A forrás hangsúlyozta, hogy ez szerinte egyáltalán nem jelenti azt, hogy Archie-ból vagy Lilibetből tudatosan hírességet szeretne nevelni.

Harryt azonban állítólag ez az érvelés sem nyugtatta meg teljesen. Saját gyerekkori tapasztalatai miatt máshol húzza meg a határt arról, hogy mennyi nyilvánosság fér bele. Világos tehát, hogy Harry herceg legszívesebben egyetlen képet sem tenne közzé a gyerekekről, miközben Meghan Markle egyre aktívabban posztol Archie-ról és Lilibetről. A család nyári pillanatait is bemutatta a rajongóknak, valamint Harry herceg születésnapja alkalmából is sosem látott képeket posztolt a gyerekekről.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát: Harry herceg születésnapján ezeket a képeket posztolta Meghan Markle

Harry herceg vidáman néz kislányára, Lilibet hercegnőre.
Harry herceg és Lilibet hercegnő.
Harry herceg kisfiával, Archie herceggel fest.
Harry herceg sétál Lilibet hercegnővel.
Harry herceg és Lilibet hercegnő a teraszon csodálják a vizet.
Harry herceg és kislánya, Lilibet hercegnő.
Harry herceg és Meghan Markle.
Meghan Markle a komoly Harry hercegről is osztott meg képet.
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Harry herceg vidáman néz kislányára, Lilibet hercegnőre.
Instagram/Meghan Markle

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