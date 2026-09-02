50 ezer dollárt adományozott Taylor Swift egy életveszélyesen megsérült édesanyának: videó

Taylor Swiftet megrendítette Ashley Taunton története és adományt küldött neki.

Taylor Swift több mint 15 millió forintnak megfelelő összeggel támogatott egy bátor édesanyát.

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Taylor Swiftet meghatotta a balesetet szenvedett édesanya története

Július 18-án Ashley Taunton, egy 42 éves, háromgyerekes connecticuti anya a lányával együtt az I-95-ös autópályán haladt Rhode Islanden, amikor egy felhőszakadásban egy autó megcsúszott és lesodródott az útról. A járműben három tinédzser ült. Ashley meglátta a balesetet, lehúzódott és kiszállt, hogy segítsen. A három fiatal elsőre nem tűnt súlyosan sérültnek, ám ekkor azonban egy újabb baleset történt. Miközben Ashley a tinédzserekkel volt, egy másik autó is megcsúszott a vizes úton, és nagy sebességgel feléjük sodródott. Ashley észrevette, hogy az autó el fogja találni az egyik fiút, ezért az utolsó pillanatban félrelökte őt az autó útjából, ami így Ashleyt találta el. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol egy hónapig kezelték, miközben több műtéten is átesett. Augusztus 17-én végül hazamehetett, de még mindig lábadozik.