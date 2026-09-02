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A nőies fazon, amitől azonnal formát kap a haj: tartást és volument ad a szezon kedvence

Shutterstock - Parilov
frizuradivat hajvágás haj ősz
Váradi Melinda
2026.09.02.
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A réteges vágások 2026-ban is hódítanak, ősszel azonban a korábbi, karakteresebb fazonok helyét egy sokkal lágyabb és nőiesebb változat veszi át. A love layers haj úgy ad látványos formát és mozgást a hajnak, hogy közben a hossz nagy része megmarad.

A rétegezés idén szinte mindenhol jelen van a hajtrendek között, ám a 2026-os irányzat jóval kifinomultabb, mint amit az elmúlt évek látványos, erősen elkülönülő rétegeitől megszokhattunk. A hangsúly most nem azon van, hogy a különböző hajhosszok egyértelműen elkülönüljenek egymástól, hanem sokkal inkább a természetes mozgékonyságon, a lágy átmeneteken és az arcot finoman keretező tincseken. Ennek egyik legszebb változata a love layers hajvágás.

A szezon egyik kedvenc hajvágása a love layers-fazon
A szezon egyik kedvenc hajvágása a love layers-fazon.
  • Egyre több sztár választja ezt a nőies fazont. 
  • Látványosan megváltoztatja a haj sziluettjét. 
  • A megfelelő technikával többféle hajtípushoz is igazítható.

Tartást és volument ad a divatos hajvágás: hódít a love layers fazon

A különleges elnevezés nem véletlen: a hosszú, lágyan egymásba olvadó rétegek az arc körül szív alakú sziluettet hoznak létre. A fazont Dimitris Giannetos hollywoodi fodrász tette igazán népszerűvé, amikor többek között Gigi Hadid és Penélope Cruz frizuráján is megmutatta. A vágás a korábban népszerű C-cut hajvágás rokona, annál azonban sokkal lágyabb, pontosabb és modernebb hatást kelt. Nem egy drasztikus átalakításról van szó, hanem arról, hogy a fodrász úgy ad új formát és mozgást a hajnak, hogy közben annak hossza szinte teljes egészében megmarad.

A love layers alapja tulajdonképpen egyszerű: hosszú, finoman egymásba olvadó rétegekből áll, amelyek nagyjából az áll alatt kezdődnek, majd fokozatosan keskenyednek a hajvégek felé. A haj felső részén koncentrálódik a volumen, az arc körül pedig a rétegek lágyan követik a fej és az arc vonalát. Ennek köszönhetően a frizura sziluettje felül teltebb, lefelé pedig fokozatosan keskenyedik. A megfelelő formázással így valóban egy szívhez hasonló kontúr alakulhat ki az arc körül, miközben a haj könnyed és természetes marad.

A klasszikus C-cuthoz képest azonban nemcsak a végeredmény más, hanem maga a vágási technika is. A fodrászok többféle módszert, például slide cut, point cut és borotvás technikákat alkalmazhatnak annak érdekében, hogy a hajban több mozgás és textúra jelenjen meg. A cél az, hogy a rétegek ne tűnjenek túl merevnek vagy mesterségesnek. Ez különösen jó választás lehet azoknak, akik szeretnének változtatni a frizurájukon, de nem akarnak megválni a hosszú hajuktól. A fazon ugyanis nem a centiméterek drasztikus eltüntetéséről szól, hanem arról, hogy a meglévő haj új formát kapjon.

A vékonyabb szálú haj esetében viszont óvatosabban kell kialakítani a rétegeket. Ha túl sok réteget vágatunk a frizurába, könnyen előfordulhat, hogy a haj még laposabbnak tűnik ahelyett, hogy dúsabb hatást keltene. Ezért finomabb haj esetén különösen fontos, hogy a fodrász a haj sűrűségéhez és természetes eséséhez igazítsa a vágást.

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