Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 2., szerda Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
iskolakezdés

Meghan Markle alig mer kimozdulni új otthonukból: kiderült, mitől fél a legjobban

iskolakezdés Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.09.02.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Meghan Markle állítólag alig mozdul ki abból a titkos vidéki házból, ahova Harry herceggel és gyerekeikkel költöztek Nagy-Britanniában. A sussexi hercegné fél iskolába vinni a gyerekeit, Archie-t és Lilibetet, mert továbbra sem rendeződött a család védelme.

Harry herceg és Meghan Markle a múlt héten érkezett vissza az Egyesült Királyságba, és egy vidéki luxusbirtokon húzták meg magukat. Egy hozzájuk közel álló ismerős szerint érkezésük óta szinte ki sem tették a lábukat a házból.

Harry herceg és Meghan Markle: a hercegné szerint iskolaidőszakban kiszámíthatóvá válik a mozgásuk, emiatt pedig aggódik
Harry herceg és Meghan Markle: a hercegné szerint iskolaidőszakban kiszámíthatóvá válik a mozgásuk, emiatt pedig aggódik
Forrás: POOL

Meghan különösen a hétéves Archie és az ötéves Lilibet iskolába szállítása miatt aggódik. A család mozgása kiszámíthatóvá válik, és ez a hercegné szerint növelheti a biztonsági kockázatokat.

„Az iskolába járás kényes kérdés, és úgy tudom, emiatt idegesek” mondta a család barátja.

Harry herceg és Meghan Markle védelme továbbra sem rendeződött

A házaspár 2020-ban hagyta maga mögött a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladatait, majd Kaliforniába költözött. Most több kritikusuk is azt állítja, hogy saját magukat hozták nehéz helyzetbe azzal, hogy úgy tértek vissza Nagy-Britanniába, hogy előtte nem sikerült rendezniük a biztonsági kérdéseket.

Harrynek a szabályok szerint legalább 28 nappal egy brit látogatás előtt jeleznie kell az illetékes biztonsági bizottságnak, hogy védelmet kér. Ezúttal kevesebb mint két héttel korábban szólt az érkezéséről.

A britek többsége ráadásul nem támogatja, hogy Harry és Meghan védelmét közpénzből fizessék. Egy közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 63 százaléka úgy vélekedett, hogy a házaspárnak saját magának kellene állnia ezeket a költségeket.

A beszámoló szerint Harryék abban bíznak, hogy idővel ismét kaphatnak valamilyen, adófizetők pénzéből finanszírozott védelmet.

Ezeket olvastad már? 

Istenes Bence megmutatta a fiait: hatalmasat nőtt a 10 éves Nátán és a 8 éves Ádin

Istenes Bence és Csobot Adél ritkán engednek bepillantást magánéletükbe, most azonban kivételt tettek. A műsorvezető családi fotókat osztott meg, amelyeken a 10 éves Nátán és a 8 éves Ádin is szerepel.

Heidi Klum elővette a régimódi blézerét: 2026 őszén újra mindenki ezt viseli - Termékekkel, árakkal

Van egy blézerfazon, amelyet sokáig inkább a konzervatív irodai öltözködéssel azonosítottunk, 2026 őszén azonban berobban a divatba. Heidi Klum már meg is mutatta, hogyan kell úgy viselni, hogy a szett aztán ne legyen merev vagy unalmas.

Sydney Sweeney új fehérneműs fotóitól megőrültek a férfiak – Merészebb már aligha lehetne: GALÉRIA

Sydney Sweeney pontosan tudja, hogyan érje el, hogy mindenki róla beszéljen – legújabb kampányában tortákkal, csipkével és meglehetősen kevés ruhával ünnepli közelgő születésnapját. A Sydney Sweeney főszereplésével készült reklám garantáltan vonzza a tekinteteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu