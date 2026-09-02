Meghan Markle alig mer kimozdulni új otthonukból: kiderült, mitől fél a legjobban

Harry herceg és Meghan Markle a múlt héten érkezett vissza az Egyesült Királyságba, és egy vidéki luxusbirtokon húzták meg magukat. Egy hozzájuk közel álló ismerős szerint érkezésük óta szinte ki sem tették a lábukat a házból.

Harry herceg és Meghan Markle: a hercegné szerint iskolaidőszakban kiszámíthatóvá válik a mozgásuk, emiatt pedig aggódik

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Meghan különösen a hétéves Archie és az ötéves Lilibet iskolába szállítása miatt aggódik. A család mozgása kiszámíthatóvá válik, és ez a hercegné szerint növelheti a biztonsági kockázatokat.

„Az iskolába járás kényes kérdés, és úgy tudom, emiatt idegesek” – mondta a család barátja.

Harry herceg és Meghan Markle védelme továbbra sem rendeződött

A házaspár 2020-ban hagyta maga mögött a királyi család dolgozó tagjaként ellátott feladatait, majd Kaliforniába költözött. Most több kritikusuk is azt állítja, hogy saját magukat hozták nehéz helyzetbe azzal, hogy úgy tértek vissza Nagy-Britanniába, hogy előtte nem sikerült rendezniük a biztonsági kérdéseket.

Harrynek a szabályok szerint legalább 28 nappal egy brit látogatás előtt jeleznie kell az illetékes biztonsági bizottságnak, hogy védelmet kér. Ezúttal kevesebb mint két héttel korábban szólt az érkezéséről.

A britek többsége ráadásul nem támogatja, hogy Harry és Meghan védelmét közpénzből fizessék. Egy közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 63 százaléka úgy vélekedett, hogy a házaspárnak saját magának kellene állnia ezeket a költségeket.

A beszámoló szerint Harryék abban bíznak, hogy idővel ismét kaphatnak valamilyen, adófizetők pénzéből finanszírozott védelmet.

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