Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 2., szerda Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tv2

Farm VIP: nem kellett sokat várni az első komoly balhéra – Nem nagyon válogatta meg szavait Németh Kristóf

tv2 farm vip németh kristóf
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ahogy a korábbiak, előreláthatólag az új évad sem szűkölködik majd a konfliktusokban. A Farm VIP első adásában is látható volt már, hogy nem kell sokat várni az első vitára, és így is lett.

Németh Kristóf és Simor Olivér keveredett vitába a Farm VIP második adásában. A sárga csapat tagjai között kitört a balhé. Az ok: a munka priorizálása. 

Farm VIP szerepője, Németh Kristóf kiakadt.
Farm VIP szerepője, Németh Kristóf kiakadt.
Forrás: TV2

Feladat közben szívódott fel a Farm VIP sárga csapata

Egy fából készült kerti építményt kellett felhúzniuk a csapatoknak, aminek egy pontján mesterember segítégét is elnyerhették. Németh Kristóf azonban arra lett figyelmes, hogy társai eltűntek mellőle, a pajtában kereste őket, ahol Kriston Péter közölte vele, hogy állatokat etetnek, aminek hallatán a színésznél elszakadt a cérna. „De mi a k**** anyjukért?!” – tette fel a kérdést, majd kis interjúban is elmondta, nem érti, hogy miért a nem kis téttel rendelkező pillanatban kellett a társainak más elfoglaltságot választaniuk. „Hogy merülhet fel Olivérben az, hogy menjenek el állatokat etetni? Ez olyan, mintha lenne egy belső ellenségünk” – mondta a Farm VIP kameráinak Kristóf. „Feladtuk ezt az egész Farmot, vagy most mi történik?” – tett hozzá

Simor Olivér se hagyta szó nélkül társa kiakadását

„Kristóf rendez és embereket instruál, de az a nagy büdös helyzet, hogy jelenleg nem a színházban van. Az ő játéka szerint mi itt statiszták vagyunk, de ezt nagyon rosszul gondolja” – idézi Simor Olivért a Bors.  

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Házasság első látásra: az utolsó percben mondott nemet bőgőmasina férjjelöltjének az ara − Videó

Már az esküvő napján látható volt, hogy itt nem lesz happy end. A Házasság első látásra Jucija lelkesedése hamar elillant.

Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait: Kristóf és Alex már ilyen nagyok - FOTÓ

Régen mutatta már meg fiait Horváth Éva, most azonban kisebbik fia, Alex ötödik születésnapja alkalmából több családi fotót is közzétett.

Szoboszlai Dominik lehet a világ egyik legdrágább focistája: elképesztő összeget fizethetnének érte

Egy esetleges átigazolás során akár 222 millió eurónál is többet kérhetnének Szoboszlai Dominikért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu