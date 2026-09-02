Farm VIP: nem kellett sokat várni az első komoly balhéra – Nem nagyon válogatta meg szavait Németh Kristóf

Németh Kristóf és Simor Olivér keveredett vitába a Farm VIP második adásában. A sárga csapat tagjai között kitört a balhé. Az ok: a munka priorizálása.

Farm VIP szerepője, Németh Kristóf kiakadt.

Forrás: TV2

Feladat közben szívódott fel a Farm VIP sárga csapata

Egy fából készült kerti építményt kellett felhúzniuk a csapatoknak, aminek egy pontján mesterember segítégét is elnyerhették. Németh Kristóf azonban arra lett figyelmes, hogy társai eltűntek mellőle, a pajtában kereste őket, ahol Kriston Péter közölte vele, hogy állatokat etetnek, aminek hallatán a színésznél elszakadt a cérna. „De mi a k**** anyjukért?!” – tette fel a kérdést, majd kis interjúban is elmondta, nem érti, hogy miért a nem kis téttel rendelkező pillanatban kellett a társainak más elfoglaltságot választaniuk. „Hogy merülhet fel Olivérben az, hogy menjenek el állatokat etetni? Ez olyan, mintha lenne egy belső ellenségünk” – mondta a Farm VIP kameráinak Kristóf. „Feladtuk ezt az egész Farmot, vagy most mi történik?” – tett hozzá

Simor Olivér se hagyta szó nélkül társa kiakadását

„Kristóf rendez és embereket instruál, de az a nagy büdös helyzet, hogy jelenleg nem a színházban van. Az ő játéka szerint mi itt statiszták vagyunk, de ezt nagyon rosszul gondolja” – idézi Simor Olivért a Bors.

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