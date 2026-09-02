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Könnyfakasztó fotón L.L. Junior 7 éve meghalt fiának, Dávidkának a sírja

temető Hopp Csilla L.L. Junior sír
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Hét évvel ezelőtt történt a sokkoló tragédia. L.L. Junior kisfia, Dávidka kiszaladt egy autó elé, amely halálra gázolta.

2019. augusztus 31-én gázolták halálra L.L. Junior és Hopp Csilla kisfiát Zuglóban. Az akkor 3 éves kisfiú egy kocsi elé rohant, az életét már nem tudták megmenteni. A család teljesen összeroppant, a felfoghatatlan tragédia teljesen megváltoztatta az életüket. Dávidka a Fiumei úti temetőben nyugszik

L. L. Junior hét évvel ezelőtt veszítette el kisfiát.
L.L. Junior hét évvel ezelőtt veszítette el kisfiát.
Forrás: Facebook/L. L. Junior

L.L. Junior kisfiát a Fiumei úti sírkertben temették el

Hét évvel a tragédia után a Bors stábja felkereste Dávidka sírját. Jól látszik, hogy az emlékhelyet rendszeresen látogatják és nagyon szépen rendbetartják. A sírkövön ott van a kisfiú fotója, és egy szívhez szóló üzenet is: „Boldogok az angyalok, mert vigyázhatnak rád, neked játsszák szelíden az égi muzsikát!”

L.L. Junior kisfiának a sírját szépen gondozza a családja.
L.L. Junior kisfiának a sírja a Fiumei úti temetőben. 
Fotó: Mediaworks

Junior hosszú fájdalmas időszakon ment keresztül: a gyász fázisait átélve meg kellett küzdenie a haraggal és tehetetlenséggel is. Kereste a felelősöket a tragédiáért, később azonban a veszteség érzése bár megmaradt, megváltozott. A rappernek 2020-ban kislánya született, akit Lilinek neveztek el

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