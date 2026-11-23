Ki ne szeretne olyan feszes karokat, mint Jennifer Anistoné? Ha unod már a megereszkedett felkarokat, nem kell beletörődnöd, a változókor ugyanis nem azt jelenti, hogy búcsút kell intened a feszes vonalaknak. Már egy 15 perces, otthoni rutin is remek kezdet lehet, ha végleg leszámolnál az integetőhájjal!

Ahhoz, hogy olyan feszes karokat építs, mint Jennifer Aniston, a súlyzós edzés a legjobb választás.

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A Jennifer Aniston-karokról még menopauza alatt sem kell lemondanod

Míg korábban a nők számára a vékony testalkat adta a tökéletes külső alapját, ma már inkább az izmos, feszes tónusokért rajonganak. Éppen ezért már egyre több középkorú nő kezd súlyzós edzésbe izmai erősítéséért, és, hogy megőrizze fittségét.

A változókor környékén ez különösen fontos lehet, hiszen mivel az életkor előrehaladtával és a hormonális változásokkal csökken a nők izomtömege, a rendszeres erősítéssel megőrizhetik csontjaik egészségét, valamint mérsékelhetik az izomvesztést.

Ráadásul a súlyzós edzésekkel a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető halálozás és a korai halálozási arány is csökkenthető. Éppen ezért érdemes a rendszeres kardió mellett az erősítő gyakorlatoknak is helyet szorítani az edzéstervben, hiszen már néhány kézi súlyzóval, otthon is elkezdhetjük az izmok formálását.

A felkar feszesítéséhez például a bicepsz- és tricepszgyakorlatok, az egész test átmozgatásához pedig a guggolások, kitörések és felhúzások is remek választások lehetnek.

A rendszeresség is fontos a feszes végeredményhez

Sokan ott rontják el, hogy már néhány edzés után is látványos eredményt remélnek. Pedig ahhoz, hogy a karjaink valóban feszesedjenek, nem egy-egy kimerítő edzésre, sokkal inkább következetességre van szükség.

Éppen ezért, ha már heti 3-4-szer rászánunk mindössze negyedórát egy egyszerű, kézisúlyzós gyakorlatsorra, néhány hét alatt hatalmas változást érhetünk el vele, sőt, még a menopauza alatt jelentkező integetőhájnak is búcsút inthetsz.

Ehhez válassz egy olyan, nagyjából másfél kilós kézisúlyzópárt, amivel még lendület nélkül is szabályosan tudsz edzeni, majd kezdheted is a bicepszhajlítást.

Állj csípőszéles terpeszbe, szorítsd a könyöködet a törzsedhez, és emeld a súlyokat a vállaid irányába, majd lassan engedd vissza őket. Ha ezzel megvagy, jöhet a fej fölötti tricepsznyújtás.