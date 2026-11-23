Bálint Antónia életében 2023 decembere mindent megváltoztatott. Az egykori szépségkirálynő elveszítette édesanyját, akinek halála annyira megviselte, hogy hónapokra szinte teljesen visszavonult a külvilágtól. A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban most olyan részleteket is elárult a családi tragédiáról, amelyekről korábban keveset beszélt. A veszteséget ráadásul újabb megrázkódtatás követte, miközben Antóniának a saját egészségügyi problémáival is meg kellett küzdenie.

Viszony - Marsi Anikóval: Bálint Antónia édesanyja elvesztéséről vallott

Forrás: ORIGO

Bálint Antónia fél évig alig tudott felkelni az ágyból édesanyja halála után

Péntek este 20 órakor debütált az Origo YouTube-csatornáján a Viszony – Marsi Anikóval című podcast második epizódja, amelynek vendége Bálint Antónia volt. A beszélgetés egyik legmegrázóbb pillanatában az egykori szépségkirálynő arról mesélt, milyen mély nyomot hagyott benne édesanyja elvesztése.

Bálint Antónia édesanyja 2023 decemberében hunyt el, a gyász pedig teljesen maga alá temette őt. Antónia elmondása szerint hosszú hónapokon át nem volt ereje folytatni a korábbi életét, a munkáját is félretette, és napjai jelentős részét az ágyban töltötte.

„2023 decemberében halt meg anyukám, amit nagyon rosszul viseltem. Szerintem egy fél év biztos volt, hogy csak így feküdtem.

Letettem a munkát, átmentem az ágyamba, lefeküdtem és ott feküdtem és hétvégéken is végig.

Apukám is infarktust kapott pár hónappal azután, hogy anyu meghalt. 56 évig voltak együtt, szóval azt nem csodálom, hogy nem viselte jól. És nekem is volt egy ilyen egészségügyi probléma, azon is túl voltam” – idézte fel.

A család tehát még fel sem ocsúdott a veszteségből, amikor Antónia édesapja szívinfarktust kapott. A férfit különösen súlyosan érinthette felesége halála, hiszen 56 évet töltöttek együtt. Mindeközben az egykori szépségkirálynőnek a saját egészségéért is aggódnia kellett.

Bálint Antónia édesanyja halála előtt néhány órával tudta meg a lesújtó diagnózist

A beszélgetés során egy különösen fájdalmas részlet is napvilágra került. Bálint Antónia ugyanis mindössze néhány órával édesanyja halála előtt értesült arról, hogy az asszony tüdőrákban szenved.