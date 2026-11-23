Bálint Antónia életében 2023 decembere mindent megváltoztatott. Az egykori szépségkirálynő elveszítette édesanyját, akinek halála annyira megviselte, hogy hónapokra szinte teljesen visszavonult a külvilágtól. A Viszony – Marsi Anikóval című műsorban most olyan részleteket is elárult a családi tragédiáról, amelyekről korábban keveset beszélt. A veszteséget ráadásul újabb megrázkódtatás követte, miközben Antóniának a saját egészségügyi problémáival is meg kellett küzdenie.
Bálint Antónia fél évig alig tudott felkelni az ágyból édesanyja halála után
Péntek este 20 órakor debütált az Origo YouTube-csatornáján a Viszony – Marsi Anikóval című podcast második epizódja, amelynek vendége Bálint Antónia volt. A beszélgetés egyik legmegrázóbb pillanatában az egykori szépségkirálynő arról mesélt, milyen mély nyomot hagyott benne édesanyja elvesztése.
Bálint Antónia édesanyja 2023 decemberében hunyt el, a gyász pedig teljesen maga alá temette őt. Antónia elmondása szerint hosszú hónapokon át nem volt ereje folytatni a korábbi életét, a munkáját is félretette, és napjai jelentős részét az ágyban töltötte.
„2023 decemberében halt meg anyukám, amit nagyon rosszul viseltem. Szerintem egy fél év biztos volt, hogy csak így feküdtem.
Letettem a munkát, átmentem az ágyamba, lefeküdtem és ott feküdtem és hétvégéken is végig.
Apukám is infarktust kapott pár hónappal azután, hogy anyu meghalt. 56 évig voltak együtt, szóval azt nem csodálom, hogy nem viselte jól. És nekem is volt egy ilyen egészségügyi probléma, azon is túl voltam” – idézte fel.
A család tehát még fel sem ocsúdott a veszteségből, amikor Antónia édesapja szívinfarktust kapott. A férfit különösen súlyosan érinthette felesége halála, hiszen 56 évet töltöttek együtt. Mindeközben az egykori szépségkirálynőnek a saját egészségéért is aggódnia kellett.
Bálint Antónia édesanyja halála előtt néhány órával tudta meg a lesújtó diagnózist
A beszélgetés során egy különösen fájdalmas részlet is napvilágra került. Bálint Antónia ugyanis mindössze néhány órával édesanyja halála előtt értesült arról, hogy az asszony tüdőrákban szenved.
Bár a diagnózis és a veszteség szinte egyszerre érte, Antónia mégsem fordult el a hitétől. Úgy érzi, a körülmények között az jelentett számára némi vigaszt, hogy édesanyjának nem kellett hosszú, fájdalmakkal teli időszakon keresztülmennie, és még el is tudott búcsúzni tőle.
„Amikor anyukám meghalt, akkor nem gondoltam azt, hogy Úristen, nincsen Isten, szóval nekem hál' Istennek volt alkalmam elbúcsúzni tőle. Nem jutott az eszembe, hogy most milyen ez Isten, hogy elvette tőlem, hiszen egyébként jókor ment el, mert ő tüdőrákos volt. Erről nem is tudtam, hanem délelőtt 10 órakor megtudtam ezt, és kettőkor halt meg anyu. Ezután jött volna neki a szenvedés. Hiszen előtte nem voltak fájdalmai, hétvégén pedig még teljesen jól volt, és kedden halt meg.”
Az egykori szépségkirálynő azóta is igyekszik kapaszkodni édesanyja egyik sokat hangoztatott gondolatába, amely szerint idővel minden történés értelmet nyer.
A veszteség feldolgozása azonban így sem volt könnyű számára.
Bálint Antónia története különösen érzékeny pillanatban hangzott el. Marsi Anikó édesanyját ugyanis nem sokkal a podcast felvétele előtt az intenzív osztályra szállították, ezért a műsorvezető egy ponton arra kérte vendégét, hogy váltsanak témát.
„Most megkérhetem, hogy lapozzunk? Csak azért, mert az édesanyámat nemrég vitték be az intenzív osztályra. Egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy ilyen problémája lehet, minden másra számítottunk, csak erre nem” – mondta. Az Origóval részleteket is megosztott édesanyja állapotáról: előbb súlyos gerincsérvet diagnosztizáltak nála, majd a kezelés ideje alatt szívinfarktust is kapott. A Városmajori Szívklinikán még aznap éjszaka megműtötték és már hazatérhetett a kórházból.
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