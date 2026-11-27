Hatvanévesen nagypapa lett Gordon Ramsay. A sztárséf lánya, Holly november 26-án, csütörtökön az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a kislánya.

Gordon Ramsay lányának kislánya született

Forrás: Instagram

„Daphne June Ramsay-Peaty, üdv a világon! Örökké a mi gyönyörű kislányunk és George kishúga leszel. Köszönjük minden orvosnak, ápolónak és szülésznőnek, akik gondoskodtak arról, hogy egészségesek és boldogok legyünk. Örökké hálásak leszünk nekik” – írta a boldog édesanya.

Gordon Ramsay már nagyon várta első unokája születését

Gordon Ramsay november 18-án, a hollywoodi Hírességek sétányán tartott csillagavató ünnepségén árulta el, hogy lánya hamarosan életet ad első gyermekének.

„Bővül a Ramsay család. Néhány napon belül megszületik az első unokánk” – mondta akkor a séf.

Gordon Ramsay és felesége, Tana 1996-ban házasodtak össze, hat közös gyermekük született. Legidősebb lányuk, Megan 1998-ban, kétpetéjű ikreik, Holly Anna és Jack Scott 1999-ben, Matilda, becenevén Tilly 2001-ben jött világra. Két legkisebb fiuk, Oscar James és Jesse James 2019-ben, illetve 2023-ban születtek.

A sztárséf a People magazinnak azt is elárulta, milyen becenévnek örülne: „Azt hiszem, Papa G leszek. Papa G, akinek csillaga van Hollywoodban!” – mondta.

Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay és Adam Peaty olimpiai bajnok úszó tavaly december 27-én mondta ki a boldogító igent az angliai Bath városában. Adam Peatynek korábbi kapcsolatából már van egy hatéves fia, a kis George.

Ezeket olvastad már?