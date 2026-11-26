Zach elmesélte, hogy leült mellé, de Hayden nem reagált. Ekkor már érezte, valami nincs rendben, ekkor szólt Briannek, aki megpróbálta felemelni és felébreszteni a színésznőt, de az nem mutatott életjeleket. „Ekkor már tisztán láttam az arcát. Sápadt volt, az ajkai pedig lilák. Azonnal tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van” − idézte fel Zach, aki ekkor rögtön a segélyhívót tárcsázta.

Zach Hickerson talált rá Haydenre.

Forrás: TIDNO-15

Zach sírva könyörgött, hogy mentsék meg a színésznőt

Brian addig, amíg a mentők nem értek ki, Narcant (opioid-túladagolás esetén alkalmazzák) adott be Haydennek, majd a testvérek megkezdték az újraélesztést. „Azt sem tudom, mennyi ideig csináltuk. Egyszerűen folytattam, amíg meg nem érkeztek a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és mindenki más. Akkor azt mondtam: »Úristen, hála Istennek, hogy itt vannak.« Brian és én felálltunk, és félreálltunk” − mesélte. „Csak arra emlékszem, hogy sírtam, imádkoztam, könyörögtem Istennek Azt mondtam: »Kérlek, segíts, Uram. Ébreszd fel. Mentsd meg«” − idézte fel Zach a tragédia pillanatait. A mentők körülbelül húsz percig próbálták újraéleszteni a színésznőt, de sikertelenül. „Amikor kimondták, hogy halott, szinte közvetlenül a lábánál térdeltem. Emlékszem, azt mondták, hogy meg kell állapítaniuk a halál időpontját. Sírtam, rátettem a kezem a lábára, és elbúcsúztam tőle” − emlékezett vissza Zachary Hickerson, és azt is elmondta, nem nagyon figyelte testvére, Brian reakcióit, de abból, amit látott, úgy gondolja, ő is sokkot kapott és tulajdonképpen fel sem fogta, mi történik.