Zach Hickerson, Hayden Panettiere egykori párjának, Brian Hickersonnek a testvére felidézte, mi történt azon a napon, amikor a színésznőt eszméletlenül találták egy dél-karolinai Airbnb-lakásban. Elmondása szerint először nem gondolta, hogy baj van, ám amikor Brian megemelte Hayden testét, azonnal látta, hogy sürgős segítségre van szükség.
Zach először nem furcsállotta, hogy Hayden Panettiere mozdulatlan
Zach Hickerson a TMZ-nek adott interjúban elmondta, eredetileg nem is Greenville-be készült azon a hétvégén, hanem Atlantába utazott volna golfozni. Hayden Panettiere azonban néhány nappal korábban üzent neki, és arra kérte, inkább tartson velük, ő és Brian is nagyon örülnének neki. Zach felidézte, amikor megérkezett az Airbnb-lakásba, mit látott: „Amikor beléptem, nem találtam furcsának, hogy keresztbe tett lábakkal ül, és előre van dőlve. Hosszabb volt a haja, eltakarta az arcát. Azt gondoltam, bármelyik pillanatban felemeli a fejét, és azt kérdezi majd: »Zachary, mit csinálunk ma?«”
Hayden Panettiere életének fontos állomásait az alábbi galériában nézheted meg.
Zach elmesélte, hogy leült mellé, de Hayden nem reagált. Ekkor már érezte, valami nincs rendben, ekkor szólt Briannek, aki megpróbálta felemelni és felébreszteni a színésznőt, de az nem mutatott életjeleket. „Ekkor már tisztán láttam az arcát. Sápadt volt, az ajkai pedig lilák. Azonnal tudtam, hogy valami nagyon nagy baj van” − idézte fel Zach, aki ekkor rögtön a segélyhívót tárcsázta.
Zach sírva könyörgött, hogy mentsék meg a színésznőt
Brian addig, amíg a mentők nem értek ki, Narcant (opioid-túladagolás esetén alkalmazzák) adott be Haydennek, majd a testvérek megkezdték az újraélesztést. „Azt sem tudom, mennyi ideig csináltuk. Egyszerűen folytattam, amíg meg nem érkeztek a mentők, a rendőrök, a tűzoltók és mindenki más. Akkor azt mondtam: »Úristen, hála Istennek, hogy itt vannak.« Brian és én felálltunk, és félreálltunk” − mesélte. „Csak arra emlékszem, hogy sírtam, imádkoztam, könyörögtem Istennek Azt mondtam: »Kérlek, segíts, Uram. Ébreszd fel. Mentsd meg«” − idézte fel Zach a tragédia pillanatait. A mentők körülbelül húsz percig próbálták újraéleszteni a színésznőt, de sikertelenül. „Amikor kimondták, hogy halott, szinte közvetlenül a lábánál térdeltem. Emlékszem, azt mondták, hogy meg kell állapítaniuk a halál időpontját. Sírtam, rátettem a kezem a lábára, és elbúcsúztam tőle” − emlékezett vissza Zachary Hickerson, és azt is elmondta, nem nagyon figyelte testvére, Brian reakcióit, de abból, amit látott, úgy gondolja, ő is sokkot kapott és tulajdonképpen fel sem fogta, mi történik.
Nem tudni pontosan, milyen viszony volt Hayden és Brian között
Brian Hickerson és Hayden Panettiere kapcsolata évekig viharos volt, a férfit korábban családon belüli erőszak miatt börtönbüntetésre is ítélték. Egy bennfentes szerint Brian nem engedte el Haydent, mindenképp a közelében akart lenni. 2018-ban jöttek össze először, a kapcsolatuk azonban az évek során többször megszakadt, majd újraindult. Hickerson tavasszal egy jólértesült szerint arról beszélt, hogy reménye szerint egy nap majd feleségül veszi Panettiere-t, akit akkor jó barátjának nevezett. Úgy tudni, Panettiere halála előtt ismét egy pár voltak, a színésznő a tragédiát megelőző napon Hickersonnal hagyta el Los Angelest.
Hayden Panettiere augusztus 16-án, 36 éves korában halt meg. A hatóságok később megállapították, hogy a színésznő véletlen drogtúladagolás következtében hunyt el, amelyben a fentanil is szerepet játszott. A rendőrség októberben lezárta a vizsgálatot, és a halálesetet balesetnek minősítették.
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