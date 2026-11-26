A Jóbarátok sztárja három éve halt meg, távozása az egész világot megrázta a legnagyobb rajongók és a szerettei pedig a mai napig érzik a hiányát. Matthew Perryt a hollywoodi Forest Lawn Memorial Park temetőben helyezték örök nyugalomra, de sírja sokáig jelöletlen maradt. Az azóta kitett emléktábláján azonban most változásra lettek figyelmesek, ami előtt sokan értetlenül állnak.

Matthew Perry sírja a hollywoodi Forest Lawn Memorial Park temetőben van.

Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Így néz ki Matthew Perry sírja: megváltozott az emléktábla

Matthew Perry 2023. október 28-án vesztette életét, a Los Angeles-i otthonának jacuzzijában találtak rá. A Jóbarátok sztárja mindössze 54 éves volt, halála az egész világot megrázta, hiszen Chandler Bing karakterével nagyon sokak szívébe lopta be magát örökre. Halálát balestnek minősítették, a ketmain akut hatásai miatt következett be, de az ügyében nyomozás indult, aminek következtében öt személy ellen emeltek vádat.

A színészt a hollywoodi Forest Lawn Memorial Park temetőben helyezték örök nyugalomra, sírjára azonban több mint két évig nem került emléktábla. A januárban elhelyezett ideiglenes sírtáblán a színész teljes neve, születésének és halálának dátuma mellett a „Nagyon szeretett – Jóbarát” felirat szerepelt, amely a tíz évadot megélt Jóbarátokra is utalt.

Most azonban új, egy nagyobb tábla került a színész nyughelyére, amiről azonban eltűnt a Jóbarátokra utaló mondat.

Sokak szerint ez nem volt éppen a legjobb döntés, hiszen a sorozat meghatározó szerepet játszott Matthew Perry életében, ez az az alakítása, amely miatt a világ minden táján megszerették a színészt. Az első sorban ez áll: Nyugodj békében, majd a neve, valamint a születési és halálozási dátumai következnek. Ezután a sírfelirat így szól: Teljes szívünkből szeretünk téged.

A színész végső nyughelyét már virágok is díszítik. Érdekesség, hogy Matthew Perry sírjától mindössze negyedórányi sétára nyugszik egykori kolléganője és közeli barátja, Jennifer Aniston édesapja, John Aniston is.

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