Veruschka kedden hunyt el Berlinben, halálhírét testvére, Catharina Kappelhoff-Wulff luxusöveket forgalmazó márkájának honlapján jelentették be. A közleményben rendkívüli nőként és világszerte ismert ikonként emlékeztek meg a modellről.

Veruschka Richard Avedon fotóján (1967)

Forrás: Instagram

Vera von Lehndorff szakított a modellkedés korabeli szabályaival: kortársainál jóval kifejezőbb, drámaibb pózokat vett fel a kamera előtt, és a fotózásokon maga is aktívan részt vett a képek megkomponálásában.

Veruschka a divatvilág legnagyobbjainak múzsája volt

Vera von Lehndorff 1939-ben született az akkor Kelet-Poroszországhoz tartozó Königsbergben, a mai oroszországi Kalinyingrádban. Gyermekkorát családja birtokán töltötte, a mai Lengyelország területén. A háború beárnyékolta a gyermekéveit. Édesapja, Heinrich von Lehndorff gróf a német ellenállás tagja volt, akit az Adolf Hitler ellen 1944-ben elkövetett sikertelen merényletkísérletben való részvétel miatt kivégeztek. A háború után a család Hamburgban telepedett le, Veruschka itt folytatott művészeti tanulmányokat, majd Firenzébe költözött. Húszéves volt, amikor az olasz fotográfus, Ugo Mulas felfedezte.

A több mint 183 centiméter magas Veruschka már termetével is kitűnt a korszak modelljei közül. Jellegzetes arcvonásainak és rendkívüli testtudatának köszönhetően egészen újszerű, avantgárd divatfotók készültek róla. Az 1960-as évek közepére a világ legismertebb és legjobban fizetett modelljeinek egyike lett. A Vogue legendás főszerkesztője, Diana Vreeland is felfigyelt rá: összesen tizenkét alkalommal szerepeltette a magazin címlapján.

Veruschka több filmben is feltűnt, köztük Michelangelo Antonioni Nagyítás című alkotásában, és a 2006-os Casino Royale című James Bond-filmben.

A hatvanas és hetvenes években a legbefolyásosabb divatházakkal és divattervezőkkel dolgozott együtt, Valentino Garavani, Yves Saint Laurent és Karl Lagerfeld múzsája volt. A híres divatfotós, Richard Avedon egyenesen a világ legszebb nőjének nevezte.

Avedon és Veruschka nevéhez fűződik a divatfotózás történetének egyik legköltségesebb produkciója is. A Vogue Great Fur Caravan című, 26 oldalas divatanyagán öt héten át dolgoztak Japánban. A magazin egymillió dollárt költött a fotózásra, ami mai értéken megközelítőleg hétmillió dollárnak felel meg.