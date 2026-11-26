Januárban arról lehetett olvasni, hogy egyetlen aláíráson múlhat Brooklyn Beckham sorsa, mégpedig az édesanyjáén. Victoria Beckham ugyanis még 2016 decemberében, fia kiskorúsága idején saját nevére jegyeztette be a Brooklyn Beckham márkanevet, amivel egészen eddig ő rendelkezett, legalábbis papíron. Most azonban átadta fiának a név kereskedelmi felhasználáshoz kapcsolódó jogokat: valószínű a békülés reményében.

Victoria Beckham szabad utat adott Brooklynnak.

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Victoria Beckham azt állítja: csak védeni akarta a gyerekeit

Több mint egy éve áll a bál a Beckham családban. David és Victoria Beckham legidősebb fia, valamint felesége, Nicola Peltz Beckham nem is beszélnek egymásal. Az egykori spice girl mostani lépése azonban lehet, sok mindenen változtat majd, ugyanis Brooklyn mostantól maga rendelkezhet a márkaneve felett. A pár legidősebb gyereke ugyanis ezt is a szülei fejére olvasta, Victoria pedig elmondta, hogy Brooklyn nem kivétel, hasonló módon gondoskodott másik három gyermeke, Romeo, Cruz és Harper nevének jogi védelméről is, hogy illetéktelen cégek ne használhassák fel azokat saját kereskedelmi tevékenységükhöz. A dokumentumokban azonban Victoria szerepelt tulajdonosként.

A Mirror úgy tudja, a divattervező november 17-én írta alá, hogy a Brooklyn Beckham márkanév kizárólag a fiáé legyen. Ugyanígy tett másik két nagykorú fiával, Romeóval és Cruzzal.

A családi konfliktus egyik oka a Brooklyn Beckham márkanév tulajdonjoga volt

A lehetséges jogi probléma azután került nyilvánosságra, hogy Brooklyn január 19-én közzétett egy Instagram-nyilatkozatot, amelyben így fogalmazott:

„Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért.”

Azt is állította, hogy az esküvője előtt szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, és megpróbálták megvesztegetni, hogy lemondjon a nevét viselő márkanévhez fűződő jogokról.

Hozzátette, hogy a beleegyezés megtagadása befolyásolta a fizetését és azt, ahogy a szülei bánnak vele. Jogi szakértők szerint Brooklyn megtámadhatja a bejegyzést rosszhiszeműség vagy kereskedelmi korlátozás címén, ám most ez tárgytalanná vált.