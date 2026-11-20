Élete egyik legmeghatóbb pillanatát élhette át Gordon Ramsay, miután csillagot kapott a hollywoodi Hírességek Sétányán. Ezzel hivatalosan is ő lett az első brit séf, akit ilyen megtiszteltetés ért Los Angelesben.

Gordon Ramsay felesége és lánya oldalán ünnepelte a különleges elismerést, miután csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán.

Forrás: Northfoto

Hatalmas megtiszteltetés érte Gordon Ramsay-t miután csillagot kapott a Hírességek Sétányán.

Az átadóra a családja, többek között lánya és felesége is elkísérte.

A világhírű séf életében azonban nem ez az a közelmúlt egyetlen boldog pillanata.

Gordon Ramsay első brit séfként történelmet írt

Hatalmas megtiszteltetés érte Gordon Ramsayt, miután történelmet írt azzal, hogy első brit séfként szerdán csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán. Az átadóra a családja is elkísérte, felesége, az 52 éves Tana és lányuk, Tilly is osztoztak az örömében.

De kellett is a támogatás Gordon mellé, a séf ugyanis annyira meghatódott, hogy könnyek között mondott köszönetet azoknak a szeretteinek is, akik nem tudtak ott lenni vele.

„Őszintén szólva, nem találok szavakat. Nagyon ritkán fordul elő, hogy szóhoz sem jutok” – mondta az ünnepségen.

Gordon Ramsay-nek első brit séfként állítottak csillagot a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Forrás: Northfoto

Különösen lánya, Holly hiányzott neki, aki azért nem tudott részt venni az eseményen, mert napokon belül megszületik első gyermeke. „A Ramsay-ház egyre nagyobb lesz. Pár nap múlva megérkezik az első unokánk” – jelentette be büszkén a sztárséf. Bár Holly nagyon szeretett volna ott lenni édesapja mellett, az utazás már túl kockázatos lett volna a kismamának. „Aggódtunk, nehogy Hollynál idő előtt meginduljon a szülés. Tana meg is kérdezte: »Vissza kellene menned, vagy inkább én menjek?« Én pedig azt mondtam: »Nem, nem, repüljön inkább ide, és szüljön meg a levegőben!«” – viccelődött Gordon a Daily Mailnek adott nyilatkozatában.

De a többi gyerekét sem hagyta ki a sorból; üzent fiának, Jacknek, aki a brit fegyveres erőknél töltött szolgálata miatt nem tudott jelen lenni, emellett lányának, Margaretnek is, aki rendőrként dolgozik.

Emellett köszönetet mondott két legkisebb gyerekének is, Jesse-nek és Oscarnak azért, mert – mint fogalmazott – mellettük ő és a felesége is napról napra fiatalabbnak érzik magukat.