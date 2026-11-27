Sofia Vergara szülővárosában ünnepelte Hollywoodban elért sikereit. Az 54 éves színésznő a kolumbiai Barranquillában járt egy eseményen, és senki nem tudta levenni róla a szemét.

Sofia Vergara kék estélyiben.

Forrás: Instagram/Sofia Vergara

Sofia Vergara ruhája: áttetsző estélyiben ünnepelt az 54 éves színésznő

Sofia Vergara áttetsző ruhája mindenki figyelmét a színésznőre irányította, de ennek így is kellett lennie, hiszen az 54 éves sztár Hollywoodban elért sikereit ünnepelték szülőhazájában, a kolumbiai Barranquillában. A kék, pánt nélküli ruha kiemelte a színésznő dekoltázsát, de a fűzőszerű, áttetsző részletek is fokozták a szexi hatást.

A színésznő egyébként azért tért vissza szülővárosába, hogy megünnepeljék a tiszteletére felállított 7,3 méter magas és hat tonnát nyomó szobrot, amelyet Yino Márquez művész tervezett. „Köszönöm, gyönyörű Barranquillám, ezt az ajándékot” – írta, amikor a szobrot először bemutatták.

„Soha nem gondoltam volna, hogy az életem, a munkám és az álmaim ilyen mély nyomot hagynak majd ezen a földön, amelyet annyira szeretek, tisztelek és ami után vágyakozom. Barranquillának köszönhetem mindazt, ami vagyok. Mindazt, amit elértem, annak az erőnek, akaratnak és örömnek köszönhetem, amit erről a földről szívtam magamba” – tette hozzá.

„Ez a szobor nem csupán az én tiszteletemre készült, hanem a barranquillaiak tiszteletére is, valamint a családom és a barátaim tiszteletére, akik mindig mellettem álltak. Annyira szeretem őket!”

Sofia Vergara válása óta szingli, de nemrég lebukott: egy 15 évvel fiatalabb férfival látták romantikázni, aki ráadásul egy ismert énekes. Egyelőre még nem tudni, hogy a találkozásból kapcsolat lesz, vagy csak egy kellemes este volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: