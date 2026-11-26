November 23-án 65 évesen meghalt a Duran Duran tagja, Andy Taylor. A zenész, amíg lehetett, titkolta a betegségét, és az is kiderült, a zenésztársainak sem mondta el évekig a lesújtó diagnózist. Mivel azonban 2022-ben nem tudott részt venni a Duran Duran Rock and Roll Hírességek Csarnokába történő beiktatásán, levélben írta le, miért nem megy el. Ekkor tudta meg a világ is, hogy prosztatarákban szenved.

Andy Taylor betegségéről csak a családja tudott.

Forrás: PA Wire

Andy Taylor levelét Simon Le Bon olvasta fel

A Duran Duran egykori gitárosánál 2018-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot, ám a hírt sokáig csak a családjával és néhány közeli barátjával osztotta meg. A nyilvánosság 2022-ben, a zenekar Rock and Roll Hírességek Csarnokába történő beiktatásakor értesült az állapotáról. Andy Taylor akkor már olyan rossz egészségi állapotban volt, hogy nem tudott elutazni az Egyesült Államokba az ünnepségre. Taylor végül levelet írt zenésztársainak, amelyben beszámolt a diagnózisáról. Az üzenetet Simon Le Bon olvasta fel a 2022-es ünnepségen, miközben a zenekar többi alapító tagja, Nick Rhodes, John Taylor és Roger Taylor mellette állt a színpadon.

„Valamivel több mint négy évvel ezelőtt negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak nálam. Sok család megtapasztalta már ennek a betegségnek a lassú, ám kegyetlen lefolyását, és természetesen mi sem vagyunk kivételek. Most családapaként, de a zenekar, a világ legnagyszerűbb rajongói és ez a kivételes elismerés iránti mély alázattal szólok hozzátok” – fogalmazott. „A betegségem gyógyíthatatlan. Nemrég még jól voltam néhány rendkívül modern, az életemet meghosszabbító kezelésnek köszönhetően, ám egy héttel ezelőtt rosszabbul lettem. A mögöttem álló orvosi csapat minden erőfeszítése ellenére be kellett látnom, hogy fizikailag és mentálisan is a határaimat feszegetném, ha itt lennék” – írta. „Rendkívül büszke vagyok a négy testvéremre. Csodálom, hogy ilyen sokáig kitartottak, és mérhetetlenül boldog vagyok, hogy megélhetem ezt a napot, és átvehetjük ezt a díjat. Gyakran kételkedtem abban, hogy eljön-e valaha ez a pillanat. Most pedig átkozottul hálás vagyok érte” – fogalmazott.