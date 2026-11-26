November 23-án 65 évesen meghalt a Duran Duran tagja, Andy Taylor. A zenész, amíg lehetett, titkolta a betegségét, és az is kiderült, a zenésztársainak sem mondta el évekig a lesújtó diagnózist. Mivel azonban 2022-ben nem tudott részt venni a Duran Duran Rock and Roll Hírességek Csarnokába történő beiktatásán, levélben írta le, miért nem megy el. Ekkor tudta meg a világ is, hogy prosztatarákban szenved.
Andy Taylor levelét Simon Le Bon olvasta fel
A Duran Duran egykori gitárosánál 2018-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot, ám a hírt sokáig csak a családjával és néhány közeli barátjával osztotta meg. A nyilvánosság 2022-ben, a zenekar Rock and Roll Hírességek Csarnokába történő beiktatásakor értesült az állapotáról. Andy Taylor akkor már olyan rossz egészségi állapotban volt, hogy nem tudott elutazni az Egyesült Államokba az ünnepségre. Taylor végül levelet írt zenésztársainak, amelyben beszámolt a diagnózisáról. Az üzenetet Simon Le Bon olvasta fel a 2022-es ünnepségen, miközben a zenekar többi alapító tagja, Nick Rhodes, John Taylor és Roger Taylor mellette állt a színpadon.
„Valamivel több mint négy évvel ezelőtt negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak nálam. Sok család megtapasztalta már ennek a betegségnek a lassú, ám kegyetlen lefolyását, és természetesen mi sem vagyunk kivételek. Most családapaként, de a zenekar, a világ legnagyszerűbb rajongói és ez a kivételes elismerés iránti mély alázattal szólok hozzátok” – fogalmazott. „A betegségem gyógyíthatatlan. Nemrég még jól voltam néhány rendkívül modern, az életemet meghosszabbító kezelésnek köszönhetően, ám egy héttel ezelőtt rosszabbul lettem. A mögöttem álló orvosi csapat minden erőfeszítése ellenére be kellett látnom, hogy fizikailag és mentálisan is a határaimat feszegetném, ha itt lennék” – írta. „Rendkívül büszke vagyok a négy testvéremre. Csodálom, hogy ilyen sokáig kitartottak, és mérhetetlenül boldog vagyok, hogy megélhetem ezt a napot, és átvehetjük ezt a díjat. Gyakran kételkedtem abban, hogy eljön-e valaha ez a pillanat. Most pedig átkozottul hálás vagyok érte” – fogalmazott.
Nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni a zenekart
A Mirror arról ír, hogy Taylor egy korábbi, 2023-as BBC Breakfast-interjúban beszélt bővebben arról, miért nem vett részt a beiktatáson. „Amikor az ember olyan eseményen vesz részt, mint a Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatás, ami egy gitáros számára nagyjából olyan, mintha lovaggá ütnék, akkor százszázalékos teljesítményt kell nyújtania. Nem lehet csak úgy besétálni. De nem tudtam volna felállni és játszani a színpadon, egyszerűen nem voltam képes rá” – mondta a zenész, aki azt is elárulta, hogy addig a zenekar tagjai sem tudtak a betegségéről. „Szomorú voltam, és a fiúknak sem mondtam el. Senki sem tudott róla. Valójában csak a családomat és néhány barátomat avattam be. Magamban tartottam, mert tudtam, hogy amint nyilvánosságra kerül, hatalmas visszhangja lesz. Választhattam volna persze egy nem ennyire kiemelt időpontot is a bejelentésre, de nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni a zenekart” – nyilatkozta.
Az utolsó nyilvános fotók körülbelül a halála előtt három évvel akkor készültek róla, amikor Londonban, a Wogan House épületéből távozott, miután szerepelt Zoe Ball BBC Radio 2-es műsorában. Az épület előtt rajongók várták, a zenész mosolyogva adott autogramokat.
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