A walesi hercegi pár otthonába november 23-án, hétfő este törtek be. A rendőrség két férfit vett őrizetbe, akik ellen betörés és védett területre való behatolás miatt emeltek vádat. Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük nem tartózkodott a házban, amikor az eset történt.

"Tisztázni kell, hogyan jutottak be az elkövetők Vilmos herceg és Katalin hercegné vidéki otthonába"

Forrás: PA Wire

Betörtek Vilmos hercegékhez: sürgetik a királyi rezidenciák biztonsági felülvizsgálatát

Dai Davies, a Scotland Yard királyi védelmi parancsnokságának korábbi vezetője a Mirrornak arról beszélt, teljes körű biztonsági felülvizsgálatra számít. Szerinte nemcsak azt kell megvizsgálni, kik a gyanúsítottak és mi lehetett a motivációjuk, hanem azt is, miként jutottak be az ingatlanba, illetve megfelelően reagáltak-e a hatóságok. „Elvárnám, hogy teljes körű biztonsági felülvizsgálat induljon” − nyilatkozta.

„Rendkívül aggasztó, hogy valaki bejuthat egy királyi ingatlanba, és ott eltölthet valamennyi időt anélkül, hogy a rendőrség riasztást kapott volna, vagy azonnal reagált volna. Ez természetesen felveti a kérdést, mennyire alapos és mennyire hatékony a többi királyi rezidencia védelme, különösen akkor, ha a családtagok is ott tartózkodnak” − tette hozzá.

A család nem tartózkodott Anmer Hallban

A rendőrség november 23-án, nem sokkal este hat óra előtt kapott bejelentést gyanús tevékenységről a Sandringham-birtok területéről. A nyomozás során rendőrkutyákat, drónokat és a Nemzeti Rendőrségi Légi Szolgálat helikopterét is bevetették. Két férfit, akik valószínűleg az ereszcsatornán másztak fel, a birtokon tartóztattak le, úgy tudni mandzsettagombokat vittek el és egy órát. A hatóságok szerint az ingatlan a betörés idején üres volt, a család Windsorban, a Forest Lodge-ban tartózkodott.

Az Anmer Hall egy tíz hálószobás vidéki ház, amelyet II. Erzsébet királynő 2011-ben, Vilmos és Katalin esküvője után ajándékozott a párnak. A család hétvégeken és ünnepnapokon rendszeresen használja az ingatlant. A Kensington-palota nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

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