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Sarah Ferguson nem bujkál többé, hosszú hónapok után visszatért: mindenki azt találgatja, mire készül

brit királyi család Sarah Ferguson visszatérés
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Hosszú hónapok után ismét a nyilvánosság elé lépett Sarah Ferguson. A kegyvesztett exhercegné csütörtökön Londonbanbukkant fel, azóta pedig mindenki azt találgatja, vajon visszatér-e a közéletbe.

Sarah Ferguson csütörtökön a londoni Knightsbridge negyedben található Szent Pál-templomban vett részt egykori szerelme, Paddy McNally üzletember gyászszertartásán. Az eseményre két lánya, Beatrix és Eugénia hercegnő, valamint férjeik is elkísérték őt.

Sarah Ferguson hosszú hónapok után ismét megjelent a nyilvánosság előtt
Sarah Ferguson hosszú hónapok után ismét megjelent a nyilvánosság előtt
Forrás: Getty Images

Éppen egy év telt el azóta, hogy fény derült Sarah Ferguson és Jeffrey Epstein nagyon közeli barátságára, emiatt pedig Ferguson elveszítette York hercegnéjének címét.

Nem kizárt, hogy Sarah Ferguson visszatér

A királyi család ügyeivel foglalkozó szakértők szerint korai lenne kijelenteni, hogy Sarah Ferguson mostantól ismét rendszeresen részt vesz-e nyilvános eseményeken. Még mindig ott lebeg a feje felett exférje, András herceg ügye. Erzsébet királynő kedvenc gyermekét 2026 februárjában, 66. születésnapján vették őrizetbe hivatali visszaélés gyanújával. Azzal vádolják, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként bizalmas, nem nyilvános információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel. András tagadja, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el.

Egyes szakértők szerint Sarah Ferguson ennek ellenére újra megpróbálhatja felépíteni magát. Olyan hírek is felröppentek, hogy könyvet írhat, televíziós interjúban mesélheti el a történetét, vagy új vállalkozásba kezdhet, ahogyan korábban is tette a nehezebb időszakaiban.

„Tagadta, hogy könyvet írna, de semmi kétségem afelől, hogy előbb-utóbb megpróbál visszatérni. Csak ő tudja, pontosan milyen formában és hogyan” – mondta Phil Dampier királyi szakértő a HELLO! magazinnak. „Ő a nagy visszatérők egyike. Ki tudja, hogy 67 évesen még képes lesz-e erre, vagy már túl késő. De az biztos, hogy meg fogja próbálni” – tette hozzá.

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