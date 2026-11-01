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ünnepi készülődés

Szerezd be őket, mielőtt elfogynak: ezek a beauty adventi kalendáriumok teszik különlegessé a decembert

123rf -
ünnepi készülődés adventi kalendárium ajándék szépségápolás
Váradi Melinda
2026.11.01.
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A karácsonyi készülődés egyik legizgalmasabb része, amikor napról napra új szépségápolási meglepetés vár ránk. Összegyűjtöttük a legjobb beauty adventi kalendáriumokat, amelyek között a sminkrajongók, a bőrápolás szerelmesei és a luxuskozmetikumok kedvelői is megtalálhatják a kedvencüket.

Miért kellene a karácsonyi ajándékokra december 24-ig várni, ha már a hónap mindennapján meglephetjük magunkat valamivel? A beauty adventi kalendáriumok évről évre egyre népszerűbbek, hiszen a kis ablakok mögött nemcsak kozmetikumok, hanem új kedvencek, különleges illatok és olyan szépségápolási kincsek is rejtőzhetnek, amelyeket talán magunktól nem próbálnánk ki. Ráadásul egy gondosan összeállított csomag ajándéknak is tökéletes: látványos, személyes, és az ünnepig mindig tartogat egy apró örömöt.

Mutatjuk a leggyönyörűbb beauty adventi kalendáriumokat.
Mutatjuk a leggyönyörűbb beauty adventi kalendáriumokat.
Forrás: 123rf

A legjobb beauty adventi kalendáriumok

A választék hatalmas, az árak pedig a néhány ezer forintos sminkes csomagoktól egészen a prémium és luxuskategóriás összeállításokig terjedhetnek. Vannak kalendáriumok, amelyek a dekorkozmetikumokra helyezik a hangsúlyt, mások szérumokat, hidratálókrémeket, maszkokat vagy éppen illatos testápolókat rejtenek. A legjobb nem feltétlenül a legdrágább: érdemes azt is megnézni, milyen termékek kerültek a csomagba, mennyi a teljes kiszerelésű kozmetikum, és valóban olyan márkákat találunk-e benne, amelyeket szívesen használunk. Mielőtt a kosárba teszed a kiszemelt darabot, gondold át, te vagy az ajándékozottad milyen termékeknek örülne igazán. Ha a sminkelés a kedvenc szépségrituáléd, egy dekorkozmetikumokra építő naptár lesz a legjobb választás. Ha inkább az arcápolásra helyezed a hangsúlyt, keress olyan összeállítást, amely hidratálókat, szérumokat és maszkokat is tartalmaz. Az illatos testápolók kedvelőinek pedig a tusolótermékeket és kézkrémeket kínáló kalendáriumok lehetnek ideálisak.

Rituals Classic Advent Calendar – 36 690 Ft
Lush 29½ High Street Adventi Kalendárium – 64 190 Ft
Balea Adventi kalendárium arcápoláshoz – 13 999 Ft
Catrice HOUSE OF GOLD adventi naptár – 19 200 Ft
Douglas Collection Make-Up Adventi naptár – 15 490 Ft
L'occitane 2026 Klasszikus Adventi Kalendárium – 39 000 Ft
Notino Advent Calendar 2026 – 12 Perfumed Moments – 57 900 Ft
24 Days Of MAC Icons adventi kalendárium – 104 800 Ft
Clarins 24 dobozos adventi kalendárium – 66 596 Ft
Lancôme Palace adventi kalendárium – 99 000 Ft
Shiseido Adventi naptár – 145 990 Ft
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Rituals Classic Advent Calendar – 36 690 Ft
rituals.com

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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