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probléma

Ijesztő diagnózist kapott Travis Barker: Kourtney Kardashian férje szerint „ez volt a figyelmeztető lövés”

AFP - FREDERIC J. BROWN
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Life.hu
2026.11.14.
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Kourtney Kardashian férje komoly figyelmeztetést kapott az orvosaitól: az 50 éves zenész nyelőcsövében rákmegelőző elváltozást találtak. Travis Barker, aki korábban több súlyos problémával is megküzdött már, a diagnózisra azonnal reagált.

A Blink-182 dobosa egy podcastban mesélt arról, hogy korábban rengeteget cigizett és füvezett, és sokáig eszébe sem jutott, hogy abbahagyja, ám amikor megkapta a diagnózist és orvosa egyértelműen figyelmeztetését, Travis Barker azonnal döntött: itt az ideje leállnia.

travis barker
Travis Barker súlyos diagnózist kapott
Forrás: AFP

Travis Barkernek nem ez volt  első komoly egészségügyi problémája

Barker, aki marihuána-fogyasztó is volt, azt mondta, ha nem kapja meg ezt a diagnózist, valószínűleg még most is dohányozna és füvezne. Bár saját bevallása szerint még mindig hiányzik neki a dohányzás, most már az egészségét tartja fontosabbnak, hiszen többgyerekes családapaként óriási a felelőssége.

Kourtney Kardashian férje korábban is átélt már életveszélyes helyzeteket. 2008-ban túlélt egy repülőgép-szerencsétlenséget, amelyben négy ember meghalt. Barker súlyos égési sérüléseket szenvedett, és több tucat műtéten esett át.

2022-ben hasnyálmirigy-gyulladás miatt került kórházba, 2026 októberében pedig egy idegprobléma miatt műtötték meg a karját, egy a kezét és ujjait érintő panasz, könyökízületi alagút szindróma miatt.

A mostani diagnózis újabb komoly figyelmeztetés volt a számára, és Barker ezúttal nem akarta megvárni, amíg a probléma súlyosabbá válik – ezért változtatott azon a szokásán is, amelyről korábban elképzelni sem tudta, hogy egyszer felhagy vele.

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