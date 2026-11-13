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Világsztár

Madonna 68 évesen sem fogja vissza magát: melltartó nélkül, fűzőben pózolt - Fotó

Világsztár szexi Madonna
Life.hu
2026.11.13.
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Madonnának esze ágában sincs visszafogottabban öltözködni csak azért, mert elmúlt hatvanéves. Az énekesnő legújabb fotóin olyan merész összeállításban pózol, amellyel alaposan felkavarta az állóvizet a közösségi médiában.

Madonna sosem tartozott a szemérmes sztárok közé, és 68 évesen is ugyanolyan szívesen mutatja meg az alakját, mint pályafutása kezdetén. Legutóbbi Instagram-bejegyzésében a jövő évre tervezett fellépéseire hívta fel a figyelmet, a beharangozóhoz pedig meglehetősen kihívó képeket mellékelt.

Madonna mindig is szerette a merész ruhákat
Madonna mindig is szerette a merész ruhákat
Forrás: Northfoto

Madonna melltartó nélkül állt kamera elé

Az énekesnő fűzőben, melltartó nélkül pózolt. A merész felsőhöz combharisnyát választott, lábait pedig széttárta a kamerának. A képek nem sokat hagytak a képzeletre. A bejegyzés több százezer lájkot kapott, a rajongók egymásra licitálva dicsérték Madonnát.

Madonna melltartó nélkül pózolt a kamerának
Forrás: Instagram / Madonna

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