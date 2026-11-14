Megszületett Avril Lavigne első gyermeke: különleges fotókkal jelentette be az örömhírt

Avril Lavigne életében új fejezet kezdődött: világra jött az első gyermeke. Az énekesnő fekete-fehér képeket is posztolt a piciről. „Megérkezett a mi kis hercegnőnk!” – írta az énekesnő a bejegyzéshez. Arról egyelőre nem árult el részleteket, hogy ki a kislány édesapja.

Avril Lavigne anya lett

Forrás: Instagram

Avril Lavigne korábban a szerelmi életéről is beszélt

A nyolc Grammy-díjra jelölt énekesnő 2024 májusában a Call Her Daddy podcast vendége volt, ahol a párkapcsolatáról is kérdezték. Azt mondta, sosem volt randizgatós típus, hiszen szinte mindig komoly kapcsolatban élt.

„Sosem randizgattam igazán. Valahogy mindig komoly párkapcsolatban voltam” – mesélte, majd nevetve hozzátette, hogy szerinte remek társ. „Én járnék magammal. Tudok főzni, sőt nagyon szeretek főzni. Imádom az otthonomat, a lakberendezést, és nagyon élvezem az ilyesmit” – mondta.

Amikor a műsorvezető arról faggatta, van-e valaki az életében, az énekesnő csak megvonta a vállát, nem válaszolt. Azt viszont elárulta, mit tart igazán fontosnak egy kapcsolatban.

„A legfontosabb, hogy olyan embert találj, akivel összeilletek” – fogalmazott.

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