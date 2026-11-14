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Matt Damon felesége lenyűgözően festett: ritka pillanat, hogy együtt jelennek meg – Fotó

AFP - LEONARDO MUNOZ
hollywood Matt Damon vörös szőnyeg
Nagy Anna
2026.11.14.
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A színész a GQ Men of the Year című rendezvényen jelent meg párjával. Matt Damon felesége lenyűgözően festett: még a legnagyobb sztárokat is túlragyogta.

Ritka pillanatnak lehettek szemtanúi a GQ Men of the Year esemény résztvevői. A színész és szerelme ugyanis együtt érkeztek a rendezvényre. Matt Damon felesége, Luciana Barroso ragyogott a vörös szőnyegen.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 12: (L-R) Matt Damon and Luciana Barroso attend GQ Men Of The Year 2026 at Chateau Marmont on November 12, 2026 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for GQ/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Matt Damon és felesége, Luciana Barroso.
Forrás: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Matt Damon felesége fekete estélyiben vonult a vörös szőnyegen

Matt Damon és felesége, Lucana Barroso a GQ Men of the Year rendezvényére érkeztek együtt, amit nem sűrűn tesznek meg. Mindketten meglehetősen óvják a magánéletüket, ezért a hollywoodi színész családja ritka vendég a vörös szőnyegen. Mostanában ugyan kicsit lazultak a szabályok, ugyanis Matt Damont nemrég egyik lánya, Isabella kísérte el egy esményre.

Most azonban a feleségével kettesben vettek részt a rendezvényen, az 50 éves Luciana Barroso pedig a legnagyobb sztárokat is túlragyogta. Elegáns, fekete estélyiben feszített Matt Damon mellett, aki szintén nem egy harsány öltözék mellett tette le a voksát. 

Matt Damon and Luciana Barroso at the 2026 GQ Men Of The Year held at Chateau Marmont on November 12, 2026 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Matt Damon és felesége, Luciana Barroso.
Forrás: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto via AFP

A páros 2003 óta alkot egy párt, akkor ismerkedtek meg Miamiban egy bárban, ahol Luciana pultosként dolgozott. Az együtt töltött 23 évük alatt 3 közös lányuk született, de Luciana előző kapcsolatából született gyerekét, Alexiát is együtt nevelik. 

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