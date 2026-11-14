Matt Damon felesége lenyűgözően festett: ritka pillanat, hogy együtt jelennek meg – Fotó

Ritka pillanatnak lehettek szemtanúi a GQ Men of the Year esemény résztvevői. A színész és szerelme ugyanis együtt érkeztek a rendezvényre. Matt Damon felesége, Luciana Barroso ragyogott a vörös szőnyegen.

Matt Damon és felesége, Luciana Barroso.

Forrás: Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Matt Damon felesége fekete estélyiben vonult a vörös szőnyegen

Matt Damon és felesége, Lucana Barroso a GQ Men of the Year rendezvényére érkeztek együtt, amit nem sűrűn tesznek meg. Mindketten meglehetősen óvják a magánéletüket, ezért a hollywoodi színész családja ritka vendég a vörös szőnyegen. Mostanában ugyan kicsit lazultak a szabályok, ugyanis Matt Damont nemrég egyik lánya, Isabella kísérte el egy esményre.

Most azonban a feleségével kettesben vettek részt a rendezvényen, az 50 éves Luciana Barroso pedig a legnagyobb sztárokat is túlragyogta. Elegáns, fekete estélyiben feszített Matt Damon mellett, aki szintén nem egy harsány öltözék mellett tette le a voksát.

Matt Damon és felesége, Luciana Barroso.

Forrás: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto via AFP

A páros 2003 óta alkot egy párt, akkor ismerkedtek meg Miamiban egy bárban, ahol Luciana pultosként dolgozott. Az együtt töltött 23 évük alatt 3 közös lányuk született, de Luciana előző kapcsolatából született gyerekét, Alexiát is együtt nevelik.

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