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A dietetikus elárulta: ezt a 4 ételt fogyaszd, ha magas vérnyomással küzdesz

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Simon Péter
2026.11.14.
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A mai életmódunkból fakadó betegségek egyre gyakoribbak. Ilyen a magas vérnyomás is, amelynek csökkentése az étrenden is múlhat. Mutatjuk, milyen ételeket érdemes gyakrabban fogyasztani, és mit tanácsos visszafogni.

A magas vérnyomás alattomos probléma: sokáig nem okoz feltűnő tüneteket, mégis komoly terhet ró a szívre és az érrendszerre. A kezelésében az orvosi segítség mellett az életmódnak és a táplálkozásnak is fontos szerepe van. A British Heart Foundation szakértői szerint bizonyos élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogathatja a vérnyomás egészséges szinten tartását.

magas vérnyomás
A magas vérnyomás kezelésében az étrend mellett a rendszeres testmozgás, az egészséges testsúly megőrzése és a dohányzás elhagyása is fontos. 
Forrás: 123rf

Ezeket érdemes gyakrabban a tányérodra tenni, ha magas vérnyomásod van

  • Gyümölcsök és zöldségek: a cékla, a spenót, a zeller, a kelkáposzta, a banán és az eper is tartalmaz olyan összetevőket, amelyek kedvezően hathatnak a vérnyomásra.
  • Teljes kiőrlésű gabonák: a zab, a barna rizs és a teljes kiőrlésű kenyér rostban gazdag, a zabban található béta-glükán pedig a vérnyomás csökkentésében is szerepet játszhat.
  • Sovány fehérjék: a csirke, a pulyka, a hal, a tojás és a hüvelyesek jó választások lehetnek a zsírosabb húsok helyett.
  • Zsírszegény tejtermékek: a tej és a natúr joghurt kalciumot és fehérjét biztosít, a kalcium pedig összefüggésbe hozható a vérnyomás csökkentésével.

A cékla különösen érdekes: a céklalé koncentráltan tartalmaz nitrátokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a vérnyomást. A szakértők ugyanakkor nem egyetlen csodazöldségre vagy gyümölcsre esküsznek. A változatos étrend és a napi legalább öt adag zöldség és gyümölcs fogyasztása a cél.

A sóval érdemes a legóvatosabban bánni

A túlzott sófogyasztás az egyik legfontosabb étrendi tényező, amely hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz. A British Heart Foundation szerint naponta legfeljebb 6 gramm sót lenne ajánlott fogyasztani, ez körülbelül egy teáskanálnak felel meg.

Nemcsak a sótartóval érdemes vigyázni: sok só található a felvágottakban, a szalonnában, a kolbászban, a chipsekben, a savanyúságokban, a szószokban, sőt a kenyérben és a reggelizőpelyhekben is. Vásárláskor ezért érdemes megnézni a termékek címkéjét.

A cukros és zsíros ételeket sem kell teljesen száműzni, de a túlzott fogyasztásuk súlygyarapodáshoz vezethet, ami szintén növelheti a vérnyomást. Az alkohollal és a koffeinnel is tanácsos mértékletesnek lenni.

A vérnyomás kordában tartásához az étrend mellett a rendszeres testmozgás, az egészséges testsúly megőrzése és a dohányzás elhagyása is fontos. Aki pedig vérnyomáscsökkentő gyógyszert szed, ne változtasson a kezelésén orvosi egyeztetés nélkül.

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